Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Braian Guille convirtió su séptimo gol con Olimpo en el actual torneo Federal A, aunque el de ayer no fue un gol cualquiera o del “montón”, de esos que se festejan y no suelen quedar en el inconsciente colectivo del hincha ni tampoco en el disco rígido del propio jugador que en ese momento se llenó la boca con un grito alocado, sagrado y ensordecedor.

A partir de ayer, tras el 1-1 frente a Kimberley en el cotejo de vuelta de los cuartos de final y la clasificación a la semi de la Reválida (por ventaja deportiva ya que en la ida también igualaron por el mismo marcador), el 10 olavarriense tiene el honor de haber señalado el tanto más rápido del aurinegro en campeonatos oficiales de AFA o competencias que rigen bajo la organización del Consejo Federal.

El dueño de casa sacó del medio con Guille tocando hacia atrás, recibió Ferreyra y pelotazo largo a Susvielles, quien la bajó de cabeza para la llegada solitaria y el derechazo letal del Mago olimpiense, que enseguida corrió hacia el sector de calle O´Higgins y, antes de que lleguen sus compañeros a abrazarlo, junto las dos manos y, como rezando frente a los Dioses que eran testigos de su obra cumbre, le pidió perdón a los hinchas.

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“Fue una jugada preparada que salió a la perfección, aunque no fue la primera vez que lo intentamos, todos los partidos salimos así”, contó el capitán, “Tincho” Ferreyra, en la zona mixta y minutos después del cotejo.

Y se alegró por el “Negro”, que estuvo encendido y no reaccionó cuando lo maltrataron con juego brusco grave: “Braian sufrió mucho estos días, le costó superar la expulsión tempranera en Formosa, pero ya está metido otra vez, hizo un gran partido y él necesitaba el gol y esta clasificación más que nadie”, amplió el central y uno de los referentes del plantel que está a 4 partidos de conseguir el ascenso a la Primera Nacional.

Guille fue expulsado en el choque de ida de 16avos de final frente a San Martín de Formosa, a los 14 minutos, cumplió una fecha de suspensión y volvió en el segundo encuentro de la serie de octavos ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, 1-0 del conjunto bahiense en el estadio Carminatti. El ex Racing ingresó al inicio del complemento y fue abucheado y silbado por los socios aurinegros.

De eso, ni de la roja que recibió contra San Martín, y tampoco de todo lo que pensó y reflexionó en el tiempo que transcurrió hasta la alegría de la víspera, nada de nada, el volante de 29 años anoche no quiso hablar cuando pasó por el gimnasio Norberto Tomás y se retiró por el portón de avenida Colón.

Cuando se enfrió, intercambiamos algunos mensajes de WhatsApp y explicó por qué se disculpó frente a los hinchas: “Les pedí perdón porque les fallé, y no había mejor forma de redimirme que jugando, dejando todo por el equipo y haciendo lo que más me gusta, goles. Me encanta que la gente de Olimpo grite y festeje mis goles”, me escribió hoy bien temprano.

Cuando se enteró que anotó el gol más rápido de Olimpo en el profesionalismo, se explayó: “No lo sabía, es hermoso quedar en la historia de un club tan grande”.

Con respecto a la acción que derivó en el 1-0, manifestó: “Joaco (Susvielles) me pidió que saque del medio dándole la pelota Martín y que después corra a la descarga que iba a hacer él de cabeza. Salió bárbara, aunque siempre la ensayamos, pero con el Chino (Moiraghi) de lanzador. Por eso te digo que es toda de Coqui, nuestro 9 que tuvo una enorme actuación”.

--Para mi Olimpo mostró su mejor versión de la temporada, ¿coincidís?

--Jugamos un partido correcto, generamos muchas situaciones de gol y logramos el objetivo de pasar de fase, que en definitiva es lo más importante. Mejoramos colectivamente y estamos muy bien como grupo.

Con su conquista, Braian superó el registro de Sergio Daniel Bustos, que el 21 de mayo de 1989 anotó a los 20 segundos en el 6-0 frente a Alianza Futbolística de Villa Mercedes (San Luis), duelo correspondiente a la revancha de la semifinal del torneo Zonal Sureste del Regional.

Fue la campaña del ascenso al Nacional B, cristalizado 25 días más tarde, el 4 de junio, en cancha de Juventud Alianza de San Juan. Para ese certamen, Olimpo perdió a Bustos, que se fue a jugar a Tigre.

Igualó al “Enano”. Por la misma divisional, antes llamada Argentino A, Pablo Berra anotó a los 10 segundos el gol más rápido en la historia de Villa Mitre. Fue el 13 de septiembre de 2003, se jugó en El Fortín, ganó el tricolor 2-1 en el cruce interzonal y el “Enano” facturó en el arco de calle Necochea.

En la liga no es récord. Ese privilegio lo tiene Gabriel Alejandro Fiori, delantero de Bella Vista que rompió el arco de Rosario Puerto Belgrano (el 1 era Gabriel Senzacqua) a los 8 segundos, el 2 de agosto de 2003, victoria gallega 3-2 en cancha de Tiro federal.

Bahía no le sienta bien. Kimberley, ya eliminado del Federal A, disputó 20 cotejos en nuestra ciudad por distintas competencias regionales, y solo ganó uno: 1-0 a Bella Vista en La Loma por el Federal B 2017.

Se llevó 10 derrotas y cosechó 9 empates.