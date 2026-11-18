Olimpo visitará a Douglas Haig por una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

Aunque se barajó la posibilidad de que se diera el lunes, el aurinegro se presentará el domingo en Pergamino, según confirmó hoy el Consejo Federal y tras la clasificación de ayer del equipo bahiense.

El encuentro se jugará desde las 17 y será dirigido por Guillermo González.

Mientras que el otro cruce, entre Sarmiento de La Banda y Cipolletti se disputará el domingo pero un poco más tarde: a partir de las 19.30.

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El juego en Santiago del Estero será dirigido por Gustavo Benites.

Las revanchas se jugarán el siguiente fin de semana, en el Roberto Carminatti y en la Visera rionegrina, con ventaja deportiva para los locales, por lo que avanzarán a la final en caso de igualdad en puntos y goles.

La serie definitiva también se jugará a partido y revancha, pero ya sin este beneficio.