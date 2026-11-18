Nicolás Paz parece estar angelado con la celeste y blanca. El hijo del bahiense Pablo Paz volvió a tener otra brillante actuación con la camiseta de la Selección. Con apenas 45 minutos en cancha, marcó dos golazos, uno con cada pierna, y ya se ganó los reconocimientos de todos.

El mediocampista del Como de Italia prolongó su gran comienzo de temporada y suma cinco goles con el equipo nacional en el semestre: en la fecha FIFA de octubre le había marcado a Bolivia, Benín y Burkina Faso.

"Estoy muy feliz, representar a esta camiseta es lo máximo. No pienso en la número 10, sólo en divertirme en el campo. Tenemos un equipo de una calidad increíble", declaró quien es llamado por muchos a ser el heredero del mítico dorsal de la Selección, vacante ante el retiro de un tal Lionel Messi.

Con su cinco festejos, Paz se posiciona por encima de Julián Álvarez (4), Franco Mastantuono (3) y Lautaro Martínez (2).

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No se trata sólo de una buena racha del surgido en Real Madrid: si se tienen en cuenta todos los partidos que disputó en la temporada iniciada después de la Copa del Mundo acumula 12 tantos y 9 asistencias en 19 partidos.