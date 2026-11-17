Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Si te gusta tanto el fútbol como a mí, a vos te lo digo: nunca dejes de dudar y proclamar, sin temor a equivocarte o a que te miren como un bicho raro, que este es el deporte más lindo del mundo.

Hay partidos y partidos, y son muchas las veces que podés pasar de millonario a mendigo o de no tener nada a ser el más rico del universo. Porque si hay una pelota y dos equipos que se desviven por ella, no siempre 2+2 es 4 y la lógica de laboratorio más la previsibilidad tangente se pueden convertir en una imprevisibilidad satánica.

Olimpo no llegó a eso, pero sufrió sin querer queriendo por un golazo de 30 metros que se clavó en un ángulo y donde no hay que buscar responsables: todo mérito del N° 17, Luis Miguel Pérez.

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El 1-1 del final entre el aurinegro y Kimberley no refleja en absoluto lo que fue el desarrollo del encuentro. Aunque primero lo primero, por ventaja deportiva, porque el mismo resultado se registró en el cotejo de ida, en Mar del Plata, el conjunto bahiense clasificó a la semifinal de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

¿Qué le puedo decir de un partido que rompió el tablero y cualquier tipo de plan estratégico a los 10 segundos? Guille sacó del medio, hacia atrás, Ferreyra lanzó el pelotazo para Susvielles, quien cabeceó para la llegada de Braian, que con un gesto técnico formidable y remate seco de derecha sacudió la red.

El dueño de casa arrancó encendido, el 10, después de pedirle perdón a los hinchas en el festejo, entendió que los dones de Dios son irrevocables y le dio un sermón de fútbol y baile a la defensa visitante.

Entre Olimpo y el “Dragón”, el que sacó fuego fue el de acá. Aprovechó el hueco grande que quedaba entre el doble 5 y los 4 del fondo y en ese sector desniveló con velocidad y talento colectivo. Lo resumo en una frase: el local lo desbordó por todos lados.

El de la Feliz insinuó bastante pero preocupó poco y el peloteo del olimpiense fue incesante en esa fracción inicial.

Voy a la última carilla de los apuntes y lo quiero confesar antes del cierre: no importó el resultado final ni que le hayan convertido un gol de otra galaxia, Olimpo jugó el mejor partido del año en el estadio Carminatti.

Solo falló en un hecho puntual: la definición. Porque en el complemento, pese a que por momentos sacó el pie del acelerador, convirtió al arquero Báez en figura y, mientras abusaba de un rival light y sin profundidad, de golpe y porrazo le cambió el semblante: pasó del éxtasis a la preocupación.

No llegó a ser dramatismo, peor casi, porque con el 1-1, si había un gol más del “K”, la Mungoneta se despedía del Federal A.

Porque más allá del golón de Pérez, que llegó cuando el trámite estaba planchado, jugar bien es interpretar cuando se debe luchar y cuando “limpiar”, es estar entero para no pasar sobresaltos y saber defenderse sin el balón coordinando los movimientos en el juego invisible. ¿El arbitraje? Prolijo y aplomado, a Sosa Abrile (le faltó amonestar a Leo Vázquez, del albiverde, por reiteración de faltas) le sobre esta categoría.

Todo eso tuvo Olimpo, que terminó refugiado en su campo, sorprendido y nervioso. De poder golear a sufrir a un adversario que se agrandó con aire pero sin piernas. Se agrandó apenas. Menos mal…

A igualdad de puntos y goles, pasa el mejor clasificado de la etapa regular, y esa ventaja la tuvo Olimpo, que ahora deberá recuperar “soldados” (muchos terminaron golpeados y fatigados) para la próxima batalla, la semifinal ante Douglas Haig. El domingo allá y después en Bahía.

Sí, Olimpo está a cuatro partidos del ascenso. ¿Lo logrará?

La síntesis

Olimpo 1 (4-4-2)

Geist 6

Bellone 5

Moiraghi 7

Ferreyra (c) 7

Lapetina 6

AMARILLA 8

Stancato 6

D. Ramírez 7

Olivera 6

Guille 7

Susvielles 7

DT: Carlos Mungo

Kimberley 1 (4-2-3-1)

Báez 7

Loscalso 5

L. Vázquez 5

Aquino 4

Mañas 4

Tello 3

De Gaetani 5

R. Ríos 5

Miori 6

Ullúa (c) 5

Russo 3

DT: Mariano Mignini

PT. Gol de Guille (O), a los 10 segundos.

ST. Gol de L. Pérez (K), a los 29m.

Cambios. 66m. Chimino (5) por Bellone, 77m. Vargas (5) por Ramírez y 81m. S. Fernández por Stancato y A. Hernández por Guille, en Olimpo; 53m. Zárate (5) por Tello y Castillo (4) por R. Ríos, 69m. L. Pérez (6) por Russo y 81m. Verón por Mañas y L. Iriarte por Ullúa, en Kimberley.

Amonestados. Guille (36m.) y Ramírez (75m.), en Olimpo; R. Ríos (13m.) y De Gaetani (59m.), en Kimberley.

Arbitro. Leandro Sosa Abrile (7,5)

Cancha. Olimpo (8).