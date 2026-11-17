Las chicas de 9 de Julio volvieron a festejar. Foto: prensa 9 de Julio.

9 de Julio derrotó esta anoche a Bahiense del Norte, 56 a 53, quedó 2-0 arriba y si gana el próximo martes nuevamente en Independiente, se consagrará campeón de la LBB Oro Femenina, "Viviana Albizu".

Un triple de Ileana Corvalán fue decisivo para completar un parcial de 7-0 en los últimos 6m15.

El juego tuvo una marcada paridad, que se refleja en el 22-11 del primer cuarto a favor de 9 de Julio, la respuesta en el segundo del tricolor, por idéntico 22-11, y el 12-12 del tercero.

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9 de Julio se adjudicó el primer tramo, por lo tanto tiene asegurada una final extra en caso de no repetir en esta parte, algo que, a medir por los antecedentes y más allá de la paridad que existió en estos partidos, el historial de 7-2 en el año marca una tendencia.

La síntesis:

9 de Julio (56): I. Corvalán (10), M. Bussetti (12), A. Althabe (9), I. Sorzini (7), D. Álves da Florencia (7), fi; E. Fernández (2), I. Larrasolo (5), A. Maurer, M.V. Flores (4), V. Martín y T. Nieva. DT: Julián Turcato.

Bahiense del Norte (53): A.L. Carcas (14), P. Vecchi (5), V. Pérez (2), R. Vasconcelo (2), G. Rial (9), fi; A. Rodríguez (4), C. Zanotto (9), M. Errazquín (2), I. Canutti (4) y C. Cabrera (2). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: 9 de Julio, 22-11, 33-33 y 45-45.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Sam Inglera.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: 9 de Julio, 2-0.