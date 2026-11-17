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San Lorenzo repitió ante Altense, venciendo 77 a 58, en el segundo punto de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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En consecuencia, quedó a una victoria de lograr el ascenso a la LBB Oro.

Ganó Espora

En tanto, Espora derrotó a Pellegrini, 79 a 73 por la promoción entre el penúltimo de la LBB Plata y el segundo de la LBB Bronce.

Altense 58, San Lorenzo 77

Con un muy buen inicio y mejor final, San Lorenzo le ganó a Altense, 77 a 58 y está 2-0 en la final del segundo tramo.

El equipo bahiense se puso rápidamente en ventaja (13-4, en 4m15), frente a una defensa hundida que atacándola la replegó aún más y, que también la castigó con el tiro a distancia (2-3 en triples).

Enfrente, el verde no la metía, salvo lo que iba aportando Baier. San Lorenzo, contrariamente, tuvo diferentes vías de gol, con Joaquín Coria y Juani De Pasténa como líderes.

El 3-12 en dobles y cero libres condicionó sobremanera al equipo puntaltense, y el primer cuarto terminó 24-12.

De todos modos, Altense cambió la defensa y encontró soluciones, mientras pudo controlar los rompimientos y sacó de la zona de confort a San Lorenzo, que bajó sus porcentajes de tiro.

Un positivo ingreso de Jaimes oxigenó al verde, teniendo el contraataque como una firme opción y sus 7 puntos sumaron mucho, metiendo un parcial de 7-0 para recortar a 6.

De todos modos, después de 0-5 en triples, aparecieron en el equipo bahiense Nicolás Herbik y Matute Martínez para descomprimir, pudiéndose ir al descanso largo 34-23 arriba.

En el complemento, el verde salió decidido a atacar, con Lera como referente, pasándose la pelota y cargando al rebote, mientras que atrás nuevamente se estableció en zona. Este combo le permitió meter un parcial de 12-2 y ponerse a uno (36-35), en 4m22.

El juego se hizo mucho más físico y Altense fastidió a San Lorenzo, que le costó entrar en ese juego de oposición más firme.

Lo cierto que el equipo puntaltense ganó el cuarto 22-15, anotando un punto menos que en todo el primer tiempo. Mientras que Sanlo jugó adentro con Coria, quien luchó toda la noche (22 rebotes) contra Agalupe y compañía.

Con sus cartas sobre la mesa, cada uno hizo su juego. Jaimes estuvo efectivo en el local y la visita encontró respuestas de Aguirre (un triple) y Matute (dos triples) que le dieron ventaja de 8.

El pibe de Altense convirtió 10 de los 13 puntos de su equipo en el último cuarto, ganándose cada conversión a fuerza de ir hacia el cesto.

De todos modos, colectivamente el verde fue demasiado al choque y perdió el juego que lo había llevado a ser competitivo.

Enfrente, a los experimentados Aguirre-Matute se sumó Fernetich y los seis triples que combinaron entre los tres dieron vuelta el partido en los tres minutos finales, porque restando ese tiempo Altense había recortado a 6 (61-55) y a partir de ahí, San Lorenzo metió un parcial demoledor, de 16 a 3.

Pareció el final por adelantado de la serie. Dependerá de cómo asimile el golpe Altense y qué posibilidades le de San Lorenzo el próximo viernes en el Norberto Tomás.

La síntesis:

Altense (58): E. Pordomingo (10), Genaro Simoncini (2), J.M. Bicondoa, B. Baier (13), D. Agalupe (9), fi; Nahuel Altamirano (2), A. Lera (2), L. Jaimes (20), M. Ortega y Máximo Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

San Lorenzo (77): R. Aguirre (13), J.P. Fuentes (3), J.I. De Pastena (12), F. Mariezcurrena (7), J. Coria (15), fi; M. Martínez (16), N. Herbik (5), L. Fernetich (6) y M. Zalguizuri. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Altense, 12-24, 23-34 y 45-49.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Marcelo⁩ Gordillo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: San Lorenzo, 2-0.

Espora 79, Pellegrini 73

Espora hizo valer su condición de equipo de una categoría superior, venciendo a Pellegrini, 79 a 73, en el primer juego de la serie al mejor de cinco que continuará el próximo sábado, también en Altense.

En el equipo que dirige Leandro Carbonell sobresalió Mauro Veliz, aportando 28 puntos (2-2 en triples, 4-6 en dobles y 14-19 en libres), más 16 rebotes y 7 asistencias, con 52 de valoración.

Mientras que Andrés Migueza portó 18 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias.

Del otro lado, Iván Gómez Lepez terminó con 23 puntos y 6 recobres.

Espora (79): A. Miguez (18), M. Véliz (28), J. Martínez (1), J. Coronel (8), T. Galant (10), fi; M. Achor (6), L. Ruiz (8) e I. Costanzo. DT: Leandro Carbonell.

Pellegrini (73): A. Bianco (6), I. Gómez Lepez (23), M. Barrera (11), Francisco Godeas (3), Andrés Almirón (8), fi; J.I. Castro (11), G. Chaves (4), N. Themtham (6), S. Frayssinet (1) y L. Cataffi. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Espora, 19-21, 37-37 y 57-58.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Espora, 1-0.