(Nota en desarrollo)

Leandro N. Alem se convirtió en el primer semifinalista del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, al superar como local a Napostá, por 86 a 76 y, de esta manera, sellar la serie 2-0.

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Fue la única de las cuatro series que se cerró, porque Liniers venció como local a Estrella -por primera vez en cuatro partidos-, 67 a 55; Villa Mitre hizo lo propio en su escenario frente a Bahiense del Norte -había perdido los cinco anteriores-, por 79 a 74, en suplementario (64-64) y un Pueyrredón diezmado dio la nota de visitante contra Pacífico, al superarlo 69 a 65.

En consecuencia, el jueves se disputarán los terceros y definitivos partidos: Estrella-Liniers, Bahiense-Villa Mitre y Pueyrredón-Pacífico.

En tanto, Alem espera rival y Napostá, ya eliminado, como ganó el primer tramo deberá a guardar al vencedor de esta parte, para disputar la Súper final por el título, al mejor de tres.

Empate

En tanto, por la serie permanencia, Independiente venció a Barrio Hospital, 60 a 58 y están 1-1. El tercer partido irá el lunes.

L.N. Alem 86, Napostá 76

Con un tercer cuarto contundente que ganó 36-10, Alem quebró a Napostá para vencerlo por 86 a 76 y clasificar a semifinales de la Liga Oro.

El verdirrojo, que clasificó 8º al cabo de la fase regular y tuvo que disputar el play-in, volteó así al Nº2 al ganar la serie por 2 a 0. De todos modos Napostá, por ser el ganador del Apertura, tendrá chance de final extra ante quien se quede con el Clausura.

Alem empezó levemente mejor pero a 5m32s perdió definitivamente por lesión de tobillo izquierdo a Jean Luc Wilson (piso mal en la zona pintada). De todos modos, con 4-5 en triples de Emilio Giménez le alcanzó para cerrar arriba 18-12 ante un "Napo" de bajos porcentajes (4-10 en dobles, 0-4 en triples y 4-10 en libres).

Pero en el segundo parcial la visita revivió con buen ingreso de Solís (9 puntos producto de 3 triples) y de perder 27-19 pasó a ganar 35-30, extendiendo a 40-34.

Alem reaccionó en el tercero. Hubo un gran ingreso de Franco Ruesga, quien se convirtió en líder de juego y ofensivo junto con Herrera y Ríos -ambos también firmes atrás- para escalar en el marcador hasta sacar máxima de 63-42 a 2m del cierre del período.

Después en el último el Verdirrojo se mantuvo a distancia pero en los minutos finales Napostá logró recortar aunque la victoria y clasificación no peligraron.

L.N. Alem (86): F. Ruesga (21), J. Wilson (3), E. Giménez (19), E. Ríos (14), L. Herrera (4), fi; P. Zapata (12), V. Di Chiara (5), V. Scoppa (6), N. Amaya (2), P. Di Chiara, K. Gregoric y M. Santillán. DT: Hernán Jasen.

Napostá (76): N. Guerrero (8), V. Carrizo (16), L. Alemañy (6), P. Santiago (4), M. Diel (13), fi; F. Depaoli (11), R. Heinrich (7), T. Solís (9), G. Andrés (2) y B. Mastandrea. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: L.N. Alem, 18-12, 37-40 y 73-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Joel Schernenco⁩.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: L.N. Alem 2-0.

Liniers 67, Estrella 55

Liniers se recuperó de un mal comienzo (0-7), superó un primer tiempo parejo y de bajo goleo (25-24) y quebró a Estrella en el complemento (42-31), para vencerlo por 67 a 55 en el Hernán Sagasti y forzar así un tercer y definitivo juego.

Luego de unos primeros 20 minutos de bajo nivel y poco juego, el Chivo regresó mejor del descanso largo y castigó en la pintura, principalmente con Julián Marinsalta aprovechando su talla.

El interno albinegro hizo 4-5 en dobles en el tercer cuarto, a él se le sumaron Gastón Torres y Nico Quiroga y el dueño de casa escapó a 12 (44-32), ante un Estrella que nunca logró sentirse cómodo en ataque ni encontrar tiros favorables, cerrando el partido con un bajísimo porcentaje, sobre todo de tres puntos: 3-23 en la noche y 0-12 en el segundo tiempo.

Esa diferencia le permitió al dueño de casa entrar al último cuarto con un buen colchón, en un partido de marcador corto y ante un rival que cada vez tenía menos margen de error.

Aunque Estrella no logró meter en sintonía ofensiva a su media cancha, echó el resto y llegó a recortar a 5 (53-48) aún con medio cuarto por jugar.

No obstante, a una pérdida en el traslado de Pan, Liniers le respondió con un triple de Miérez y una volcada de Groppa vulnerando la zona propuesta por la visita (58-48).

Fue el comienzo del fin, porque a partir de ahí sólo quedó tiempo para que Liniers estire la máxima a 17 con otro triple de Genaro (67-50) y todos empezaron a pensar en el tercer y definitivo juego en el barrio San Martín. Será para ver...

Liniers (67): M. Miérez (6), A. García (3), A. Dottori (11), G. Torres (4), N. Quiroga (9), fi; G. Groppa (13), J. Marinsalta (16), T. Sabatini (5) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Estrella (55): T. Peña (5), F. Herrera (8), S. Quiroga (11), B. Olivera (10), F. Macias (8), fi; A. Pan (8), G. Oyarzo y M. Specogna (5). DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Liniers, 16-14, 25-24 y 46-37.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Néstor Schernenco.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Serie: 1-1.

Pacífico 65, Pueyrredón 69

Solidaridad y defensa. Con esas premisas Pueyrredón se llevó de su visita a Pacífico el triunfo por 69-65 que lo mantiene con posibilidades de seguir en carrera hacia las semifinales, al empatar la serie.

Buen arranque del "Purre" con un 20-9 que lo posicionó para quedarse con el lapso inicial por valioso 25-16. Si bien lo emparejó el Verde en el segundo con el protagonismo de Francisco Mattioli (8 puntos al cabo de la primera parte), le faltó la cuota siempre valiosa de tiros de 3 puntos (se fue al entretiempo con 5-20).

Enfrente Nicolás Renzi (10 puntos) entregó gol y oficio para mantener arriba al auriazul, aunque el global de 4-14 en tiros de 3 en la primera parte no le permitió a los de Ariel Ugolini despegarse más.

Pacífico metió un buen sprint en el tercero vía Tomás Bruni para, de perder 35-33 a 8m06 pasar al frente 42-35 a 5m41s.

No obstante, Pueyrredón siempre tuvo manos para repartir goleo y con el caudal de Damián Carci y Fernando Alfonso llegó a un cierre que pudo resolver a pesar de algún sobresalto. Porque Valentín Cortés clavó un triple a 8s que redujo a la diferencia (con la que finalmente se cerró el partido) pero al reponer casi la pierde el visitante.

Tras el final se produjeron algunos entredichos entre Ariel Ugolini y Andrés Salvatori, mientras que en mitad de cancha Adrián Lliteras le pegó un empujoncito a Fernando Alfonso. No pasó a mayores...

Pacífico (65): B. Salvatori (9), T. Bruni (14), V. Cortés (6), T. Sagarzazu (14), J. Larrandart (13), fi; Genaro Pisani y F. Mattioli (9). DT: Mauro Richotti.

Pueyrredón (69): D. Carci (16), F. Alfonso (16), N. Dulsan (6), N. Renzi (18), G. Pisani (4), fi; M. Echarri (2), P. Pérez Pavón, L. Baeza (7) y G. Sagasti. DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Pacífico, 16-25, 31-33 y 52-49.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: 1-1.

Villa Mitre 79, Bahiense 74

Villa Mitre se dio el gusto de ganarle por primera vez en la temporada a Bahiense del Norte -había perdido los cinco anteriores-, por 79 a 74, en suplementario (64-64).

De esta manera están 1-1.

La visita tuvo un tiro para ganar en el tiempo regular, pero falló Sebastián Luengo y alcanzó a responder Alejo Blanco con un triple lejano, que no llegó a destino.

Mirá el cierre del tiempo regular:

El local llegó a sacar 14 de luz (43-20) en 1m10 del complemento.

Villa Mitre (79): S. Alimenti (15), L. Cavero (10), F. Amigo (2), I. Alem (15), L. Beruatto (18), fi; A. Blanco (11), J. Jasen, E. Sombra (2), M. Iglesias (5), L. Gómez Lepez () y S. Basualdo (1). DT: Emiliano Menéndez.

Bahiense del Norte (74): A. Lamonega (15), B. Lozano (12), G. Muzi (25), E. Roberson, J.P. Hollender (15), fi; S. Luengo (5), J.C. Hoya (2) y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Villa Mitre, 23-18, 41-29, 53-41 y 64-64.

Tiempo regular: 64-64.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: 1-1.

Independiente 60, Barrio Hospital 58

Por la serie permanencia -al mejor de cinco-, Independiente se recuperó y superó a Barrio Hospital, 60 a 58, por lo que están 1-1.

Continuarán el lunes, en La Curtiembre.

Independiente (60): J.P. Morán (3), J. Ripoll (14), I. Formiga (6), M. Zonza (11), A. Ríos (13), fi; M. Schmir, F. Slonimsqui (6), F. Bonino (7), M. Ponzoni () y B. Jiménez. DT: Javier Musumeci.

Barrio Hospital (58): L. Fortelli (5), F. Anaya (9), E. Benedetti (10), J.L. Martínez (12), F. Ferrari (12), fi; N. Cámara (2), A. Andreanelli (4), A. Arias y S. Hamze (4). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Independiente, 15-14; 35-37 y 49-48.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo⁩ Gordillo.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: 1-1.



