Estrella, L.N. Alem, Bahiense del Norte y Pacífico se adelantaron en los cuartos de final de la LBB Oro

Estrella y Bahiense del Norte, como locales, y Leandro N. Alem y Pacífico, en calidad de visitantes, se pusieron 1-0 en las series se cuartos de final -al mejor de tres-, correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

En el barrio San Martín, Estrella derrotó a Liniers, 73 a 64; en el Manu Ginóbili, nuevamente Bahiense del Norte le ganó a Villa Mitre, 95 a 72 (lo superó las cinco veces que cruzaron este año); L.N. Alem extendió su racha a seis triunfos, venciendo a Napostá, en el Antonio Palma, 82 a 77, mientras que Pacífico superó a Pueyrredón, en el Vicente Palermo, 80 a 71.

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Los segundos partidos irán el próximo lunes, invirtiendo las localías.

Estrella 73, Liniers 64

Estrella extendió su muy buen momento, reafirmando por qué fue el número 1 de la fase regular, tras superar a Liniers, por 73 a 64. De esta manera, el auriazul venció las tres veces que se enfrentó al Chivo.

El equipo del barrio San Martín mostró en diferentes momentos una defensa ordenada desde lo táctico y potenciada por el factor anímico.

A partir de ahí construyó su juego, porque ofensivamente encontró diferentes respuestas a pesar de tener un plantel corto, que aún quedó con uno menos por la descalificación (antideportiva y técnica) de Alan Pan, en el tercer cuarto.

El Chivo se mostró mejor en el inicio del juego (9-3) y al regreso de vestuarios (parcial de 12-2 en 4m15), para pasar al frente 41-40.

No obstante, el local ante la adversidad pareció recargarse de energía.

Y en esto de tener jugadores cargados de confianza, hasta entró desde la banca el histórico Matías Specogna con dos triples en la mano, siendo uno de los motivos que empezó a destrabar el juego.

Individualmente, Federico Macias terminó con 20 puntos (1-4 en t3, 7-9 en t2 y 3-3 en t1); Bautista Olivera aportó 14 unidades y 4 rebotes; Santiago Quiroga convirtió 14 unidades, sumándose Fausto Herrera, con 7 puntos y 5 rebotes, y siendo amenaza en momentos clave, mientras que Tomás Peña colaboró con 7 rebotes y 4 asistencias.

En la visita, Agustín Dottori fue el más destacado: 23 puntos (4-7 en t3, 4-6 en t2 y 3-6 en t1), más 5 rebotes.

Además, Gastón Torres bajó 11 rebotes y metió 10 puntos, mientras que Mauro Miérez sumó 8 asistencias y 6 rebotes.

Reconocimientos

En la previa al inicio del partido, la dirigencia local distinguió a quienes este año representaron a la institución siendo parte de selecciones bahienses: Mateo Gizzi, jugador U17 y el entrenador Sebastián Dodero (asistente de la U17 de Bahía).

También, premiaron a Fausto Herrera, por cumplir 100 partidos.

Y durante el entretiempo, el público disfrutó de un show de magia, por lo que se vivió una verdadera fiesta.

La síntesis:

Estrella (73): T. Peña (5), F. Herrera (7), S. Quiroga (14), B. Olivera (13), F. Macias (20), fi; A. Pan (7), G. Oyarzo, M. Specogna (6), M. Gizzi y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (64): M. Miérez (2), A. García (3), A. Dottori (23), G. Torres (10), N. Quiroga (12), fi; G. Groppa (7), F. Lanaro (2), J. Marinsalta (2), T. Sabatini (3) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estrella, 18-17, 38-31 y 54-50.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal.

Incidencia: fue descalificado Alan Pan, por antideportiva y técnica.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Estrella, 1-0.

Napostá 77, L.N. Alem 82

Un triunfo trabajado y merecido consiguió L.N. Alem ante Napostá y aunque había sacado 12 de luz en el último cuarto, debió luchar hasta la última pelota para imponerse, por 82 a 77, en el Antonio Palma y robar así la ventaja de localía.

El verdirrojo tomó las riendas del juego desde el comienzo y siempre se sintió más cómodo, estuvo al frente en el marcador prácticamente toda la noche y fluyó mejor en la cancha.

Encontrando gol a distancia, dominando en el tablero (47 a 27) y con Jean Luc Wilson como su vía de gol más confiable (fue el goleador de la noche con 29 puntos), el equipo dirigido por Hernán Jasen llegó a tomar 10 de luz antes del descanso largo (36 a 26) y se lo notaba más a gusto con el trámite.

Mientras se hacía duro en defensa, anulando sobre todo a Marcos Diel, y al mismo tiempo encontraba variantes en ofensiva, se mantenía arriba ante un Napostá que nunca logró tener un pasaje positivo prolongado para, sobre todo, cargarse de confianza y dar el golpe.

Así las cosas, Alem mostró su mejor rato en el último período y ante una defensa zonal armó algunas acciones colectivas de lujo, que Amaya las coronó con triple, mientras Wilson seguía aportando en el goleo.

La visita llegó a sacar 12 con una bomba de Nahuel a falta de 3m03s y parecía encaminar el triunfo más tranquiló, ante un Napostá que ya hacía rato jugaba sin Germán Andrés, descalificado por doble técnico.

No obstante, un par de chances erradas, más algunas decisiones apresuradas de Alem y la magnifica mano de Valentín Carrizo (terminó con 25 puntos y 4-9 en triples) pusieron al local en juego, que tras un foul y doble de De Paoli (quinta de Franco Ruesga) ahora perdía por sólo por 3 (75 a 78) con 54 segundos por jugar.

Encima Wilson fue a la línea con 35 segundos y erró los dos (75 a 78), pero una pérdida en la salida devolvieron al Jean Luc a la línea y ahora no falló (75 a 80), con 26s en el reloj, que empezó a ser el mejor aliado de la visita.

Sobre el final, Ríos selló el triunfo con dos simples y la única mala noticia que se llevó Alem fue la lesión en el codo izquierdo -habrá que ver la gravedad- de Herrera, quien tras el segundo lanzamiento de su compañero quedó tendido en el suelo y tardó varios minutos en reincorporarse (primero en una silla) ya cuando el juego había terminado.

Napostá (77): F. Depaoli (9), V. Carrizo (25), L. Alemañy (5), P. Santiago (12), M. Diel (6), fi; R. Heinrich (6), G. Andrés (6) y N. Guerrero (8). DT: Fabricio Piccinini.

L.N. Alem (82): F. Ruesga (3), J. Wilson (29), E. Giménez (11), E. Ríos (12), L. Herrera (5), fi; N. Amaya (17), P. Zapata (5) y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Napostá, 16-20, 32-38 y 52-59.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Cruz Schernenco y Sam Inglera.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Alem, 1-0.

Bahiense 95, Villa Mitre 72

Bahiense del Norte concretó en el segundo tiempo una producción demasiado contundente para un partido de playoffs, en el que anotó 56 puntos para ganarle a Villa Mitre por 95 a 72 y adelantarse en la serie.

En un partido de estas características, resultó una noche de inusual efectividad en lanzamientos de 3 puntos para el ganador, que cerró con 47% de efectividad (15 aciertos en 32 intentos). Los líderes en este rubro fueron Guido Muzi (4-8) y Eddie Roberson (4-9).

Pero en la primera parte Bahiense tuvo que remarla ante un Tricolor que tuvo un buen arranque con los puntos de Segundo Alimenti y Franco Amigo para un 8-0 en los primeros instantes.

Enfrente Augusto Lamonega recompuso al local (10-12), en un anticipo de lo que sería su gran noche para terminar como el más valioso del ganador (22 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, un recupero y 6 faltas recibidas, para una valoración de 32 puntos).

Villa Mitre volvió a despegarse con sus variantes ofensivas y protagonismo de Javier Bollo e Ignacio Alem (25-14), para coronar ese primer lapso con triple de Lionel Gómez Lepez (30-19). Un crecimiento se que prolongó en el segundo cuarto, en el que la "Villa" sacó una máxima de 41-28 con un triple anotado por Alejo Blanco, a 5m30s del entretiempo.

Bastó un tiempo muerto del Colo Navallo para reconfigurar el rumbo de Bahiense, que levantó con el goleo de Lamonega y de un JP Hollender que probó de 3 (2-2) para cerrar el PT en juego (39-44). Justamente, el base y el interno fueron los goleadores del local con 15 y 12 puntos, respectivamente. Enfrente la visita tuvo en Nacho Alem a su principal anotador (10).

Fue en el tercero cuando Bahiense atacó seguido con el tiro de 3 puntos, logrando dar vuelta el trámite. Con envión de puntos de Guido Muzi y Eddie Roberson, los locales pasaron a dominar 56-50 a 5m14s para el cierre del parcial, aunque no fue definitivo. Villa Mitre se mantuvo al acecho con aporte de Lautaro Cavero y Amigo. Pero podría decirse que el quiebre comenzó justamente en los segundos finales del 3C, cuando un par de bombazos de Sebastián Luengo y Guido Muzi, destrabaron esa paridad y dejaron a Bahiense arriba por 12.

Bollo tuvo que salir (pisotón en el tobillo). Volvió a la cancha. Mañana evaluarán si dejó secuelas.

Y en casi 2m de comenzado el último parcial Bahiense se escapó a 17. Un golpe definitivo.

Bahiense del Norte (95): A. Lamonega (22), B. Lozano, G. Muzi (20), E. Roberson (16), J.P. Hollender (18), fi; S. Luengo (12), J.C. Hoya (4), T. Amatte (3), E. Andino y F. Ruggiero. DT: Alejandro Navallo.

Villa Mitre (72): S. Alimenti (11), L. Cavero (8), F. Amigo (7), I. Alem (14), J. Bollo (6), fi; A. Blanco (6), E. Sombra, J. Jasen (9), M. Iglesias, L. Beruatto (6), L. Gómez Lepez (3) y S. Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Bahiense, 19-30, 39-44 y 69-57.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Bahiense, 1-0.

Pueyrredón 71, Pacífico 80

Pacífico se llevó un triunfo valioso en su visita a Pueyrredón, por 80-71, para dar el primer paso en los cuartos de final.

Gran noche de Tomás Sagarzazu con 33 puntos, 13 rebotes y 11 faltas recibidas (38 de valoración), mientras que brilló Branco Salvatori en el reparto de juego con 15 asistencias.

Inicio parejo aunque fatídico para "Purre", que perdió por lesión a Alejo Agulló a 6m47s para el final del primer cuarto, mermando así su capacidad defensiva y reboteadora.

De todos modos se mantuvo cerca del Verde con buena cuota de puntos de Lucio Baeza desde el banco (5-10 en triples) y el aporte de Manuel Echarri (más valioso del local).

Pacífico pudo tomar cierta ventaja en el tercero, sumando también el aporte ofensivo de Tomás Bruni y de Valentín Cortés, quienes le dieron el envión definitivo en el último con ventajas de 9/12 puntos desde los últimos 4 minutos del encuentro.

Pueyrredón (71): F. Alfonso (6), G. Sagasti (7), N. Dulsan (3), N. Renzi (4), A. Agulló (1), fi; D. Carci (7), P. Pérez Pavón (2), L. Baeza (20), M. Echarri (14), Gino Pisani (7) y J.M. Nori. DT: Ariel Ugolini.

Pacífico (80): B. Salvatori (5), T. Bruni (13), V. Cortés (17), T. Sagarzazu (33), J. Larrandart (3), fi; Genaro Pisani (6), P. Palacio, F. Mattioli (3), T. Lliteras, G. Lucas y F. Pulion. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Pueyrredón, 20-20, 39-41 y 55-60.

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán y Joel Schernenco.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Pacífico, 1-0.