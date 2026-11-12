Estudiantes ganó la Supercopa Argentina y levantó el vigésimo título de su historia

Estudiantes es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina, primera que gana en su historia, al imponerse a Independiente Rivadavia de Mendoza en el partido que disputaron en la noche de este jueves, en Córdoba, y sumó el vigésimo campeonato de su historia.

En un partido disputado en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano, el elenco de la ciudad de La Plata derrotó a su par mendocino por 3-2 y alzó la copa.

El Pincha en ventaja de la mano de Guido Carrillo, que fue clave para forzar el gol en contra de Iván Villalba que aumentó la diferencia en el marcador. Pese al déficit, la Lepra no bajó los brazos y en los instantes finales encontró la paridad con cabezazos de Gabriel Florentín y Villalba, que de palomita en la última jugada forzó el tiempo extra.

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Por la vía aérea se definió la historia en favor del equipo de Alexander Medina, que logró el tanto de la consagración en Lucas Alario, que dejó atrás su floja reacción que dio lugar al empate para convertirse en el héroe de la noche para un Pincha que buscará cerrar el año de la mejor manera posible en la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Es la primera conquista del “Pincha” en el año, además de ser el primer título del entrenador Alexander “Cacique” Medina desde que dirige al conjunto albirrojo.

Estudiantes continúa atravesando una etapa memorable de su historia y se quedó con su sexto título en los últimos tres años, habiendo logrado cortar en 2023 una racha de 13 años sin copas.

El primer campeonato de su historia se dio en el amateurismo, con la conquista del campeonato de Primera División de la Federación Argentina de Fútbol en 1913, una liga disidente que surgió de una escisión de la entonces Asociación Argentina de Football (AAF) y que se sostuvo hasta 1914, cuando volvieron a fusionarse.

En las décadas posteriores Estudiantes sumó sus dos primeras copas nacionales, con la Copa Adrián Escobar, en 1944, y la Copa de la República en el año siguiente.

La era más gloriosa de su historia comenzó en 1967, con Osvaldo Zubeldía a la cabeza del equipo y Carlos Salvador Bilardo siendo el corazón dentro de la cancha: al Metropolitano 1967 se le sumaron las Libertadores de 1968, 1969 y 1970, además de la Intercontinental 1968, ante el Manchester United inglés.

Luego de imponerse en el Metro de 1982 y el Nacional del año siguiente comenzaron a llegar años de sequía, que incluso incluyeron el segundo y último descenso de su historia, con una etapa adversa que fue cerrada en 2006, año en el que el “Pincha” fue el mejor equipo del Torneo Apertura.

Además, de la mano del entrenador Alejandro Sabella, Estudiantes conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, con Juan Sebastián Verón como emblema dentro de la cancha.

El recordado mediocampista cambió de rol y, se dedicó a la política del club, que preside desde 2014, con la única excepción de haber sido vicepresidente entre 2021 y 2024, logrando regresar a las hojas doradas de su historia: el “León” levantó la Copa Argentina 2023, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, el Clausura 2025 y, esta noche, la Supercopa Argentina. (Fuente: NA).