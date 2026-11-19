El entrenador bahiense Néstor García fue confirmado para dirigir a los Indios de Mayagüez en la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico.

El Che llega en lugar del local Iván “Pipo” Vélez, quien dirigió las últimas dos temporadas.

Para García la isla es un lugar sumamente conocido, donde creció al lado de su padre adoptivo Julio Toro, de quien fuera asistente en Cangrejeros de Santurce.

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Al mismo equipo lo dirigió en 2021, siendo reemplazado por su entonces asistente Elías "Larry" Ayuso.

Néstor, mientras tanto, continúa al frente de la selección de República Dominicana.

Los Indios fue adquirido por el inversionista estadounidense Dion New, quien intentó trasladar la franquicia a Isabela, intención que le rechazó la Liga.