Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En su mejor producción desde que está en la Liga Argentina y sumando la mayor cantidad de minutos, el bahiense Francisco Ruiz resultó una pieza importante para la victoria de Pergamino Básquet ante Central Entrerriano, por 82 a 68.

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De esta manera, el equipo dirigido por Julián Pagura fue el último en ganar entre los equipos de la Conferencia Sur.

El U21 de 2m06, que jugó gran parte de la LBB Oro por Pueyrredón en nuestra ciudad, sumó 24m39 en cancha, aportando 9 puntos, con 4-4 en dobles y 1-2 en libres, más 6 rebotes y una asistencia.

Los entrerrianos ganaron el tercer cuarto 26-11 y entraron 55-49 arriba al último cuarto, ventaja que no pudieron sostener.

"Se dio un muy buen partido que pudimos llevarlo bien los dos primeros cuartos, después del entretiempo nos costó, sin tener la dinámica que buscábamos, que fue la del primer tiempo. Era el resultado que esperábamos y vamos el lunes por todo contra Unión en Mar del Plata", le contó a "La Nueva".

En los tres primeros encuentros Ruiz no superó los tres minutos en cancha y los dos siguientes estuvo afuera.

"Los primeros partidos Julián (Pagura) no me iba a regalar los minutos, después sufrí un desgarro en el cuádriceps, que me dejó afuera con Viedma y Gimnasia", contó.

"Cuando volví de la lesión hice entrenamientos extras con Julián, metí horas en el gimnasio, iba antes de los entrenamientos a tirar y me quedaba después, por eso creo que me gané los minutos", entendió.

Poco a poco se fue ambientando a un contexto absolutamente diferente al que estaba acostumbrado.

"El primer mes me costó bastante adaptarme, porque es otro nivel, otros físicos, otra exigencia", comparó.

"Lo mismo que en los partidos, porque en Pueyrredón tenía bastantes minutos y era piza clave por ser el más alto, y acá encontrarme con jugadores más altos, más fuertes y con mayor experiencia fue otra realidad. Pero la experiencia está siendo muy linda y me está ayudando a crecer como jugador y persona", destacó.

Villa Mitre, el miércoles

La próxima presentación de Villa Mitre en la Liga Argentina será el próximo miércoles 25, recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata.