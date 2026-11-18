Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Es loable, por donde se lo mire. Racing de Olavarría se convirtió en el primer equipo de esa ciudad en ascender a un torneo nacional presentando un equipo con 11 futbolistas olavarrienses en el partido de la consagración.

Después del 1-1 del sábado y del 2-2 en el global en la serie ante Deportivo Norte de Mar del Plata, el “Chaira” logró clasificar a la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur del actual Regional Amateur, y a su vez obtuvo el pasaje al certamen Argentino del Interior 2027 (ex federal B), mismo privilegio que consiguió Huracán de Ingeniero White, que al igual que su próximo rival no se conforma e irá por el ascenso al Federal A. Para ese objetivo quedan 3 cotejos, los dos para definir esta región y el cruce decisivo con el ganador de la Patagonia.

El sábado, Racing se impuso 6-5 en la definición por penales ante el elenco de la Feliz, y entró al campo de juego con 11 jugadores surgidos o formados en clubes olavarrienses: Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Manuel Scacheri, Braian Bortolotti; Nadir Hadad, Matías Ordozgoiti, Quimey Marín; Pablo Mujica.

Vale la pena recordar que Racing ostenta otros históricos ascensos en su historial, como cuando en 2004 logró subir al Argentino B y al año siguiente escalar al Argentino A.

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No solo eso, sino que las hazañas del club sirvieron como punto de partida para las aspiraciones de otros equipos de su Liga como Ferro y El Fortín, que también pudieron ascender al Argentino B.

La historia grande de Racing en los certámenes organizados por el Consejo Federal comenzó en 2002. Adquirió el derecho a jugar el primer Argentino “B” en 2004 como recompensa a sus muy buenas campañas en las tres temporadas anteriores; ascendió al campeonato Argentino “A” en las temporadas 2004/2005 y 2010/11, promocionó en la 2016 (junto con Embajadores) y ahora se aseguró, al menos, el ascenso al nuevo Torneo Argentino del Interior.

En su plantel cuenta con dos refuerzos que no fueron titulares en la última formación: Sebastián Alvarez (ex Olimpo) y Vicente Barberini, ambos con último paso por Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en el Federal A.

Con respecto a la base, cuenta en sus filas con dos jugadores con pasado en Olimpo (Seba Alvárez y Nadir Hadad) y un par en Villa Mitre (Pablo Mujica y Matías Ordozgoiti, quien ascendió con el tricolor al Federal A en 2015).

Ni Mujica ni Hadad podrán ser de la partida el domingo en el inicio de la serie frente a Huracán, en el bulevar, ya que ambos fueron expulsados en el último encuentro, el primero a los 15 minutos del complemento, y el segundo después del tiempo regular y camino a los vestuarios. Mañana saldrán las respectivas penas.