El “Dios jugó con nosotros”, la arenga especial de Marcelo y la doble clasificación de Huracán

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Noche larga la de anoche. Y viendo otra vez las imágenes del partido, repasando el ping pong de situaciones de gol de uno y otro lado, más convencido estoy de lo justo que fue el triunfo de Huracán, que goleó 5-1 a Ferro de General Pico en la revancha de la semifinal de la Región Bonaerense Pampeana Sur: global de 5-4 en la serie.

Literalmente lo pasó por arriba. Después del cotejo y contra reloj para pensar y escribir, me olvidé de algunos datos relevantes: sin contar los 10 tiros de esquina que tuvo a favor, el dueño de casa lanzó 33 centros y no fue casualidad que 4 de los 5 goles hayan sido de cabeza. ¿Desesperación por volcar la pelota al área contraria?, no, estrategia, fue hablado y ensayado en la semana.

“Sabíamos que en el juego aéreo no defendían bien, era insistir por esa vía hasta que se nos dé”, reflexionó Mauro Brunelli, DT huracanense, con el plan perfectamente diseñado.

Que quede claro: el arbitraje del tandilense Lautaro Paletta no fue malo ni tendencioso, sí le faltó sacar alguna amarilla más y no dejar que los jugadores locales activen el juego, después de alguna falta, moviendo el balón de cualquier lado. Pero el penal fue (incluso lo reconoció el capitán Sain, quien se llevó puesto a Brian Scalco) y la expulsión terminó decantando por una doble amonestación (Piccinini dio dios patadas causantes de amarillas) de un delantero que debió ser más “vivo” de lo que fue.

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Hasta el 4-1 del “Globo”, ningún futbolista del verde piquense protestó o reaccionó ante las decisiones arbitrales, se descontrolaron con el quinto gol, el de Iván Aguadiak en clara posición adelantada. Pero ahí falló el asistente N° 2, Mauro Cejas, el que peor la pasó con las agresiones y el corralito que le hicieron los integrantes del plantel visitante.

Ahora, nadie dijo nada de los piedrazos que, en pleno juego, arrojaron los suplentes de Ferro parados casi sobre la línea del lateral. Uno de ellos impactó sobre Agustín Seisdedos y otro dio en el brazo de Brian Scalco.

“No digas nada, no te quejes, ya está, clasificaron, que era lo que querían”, le recriminó un auxiliar del elenco pampeano al 7 bravo de Huracán.

Pero lo más grave vino después: un proyectil que pegó en la cabeza de una oficial de policía –le produjo un corte profundo en el cuero cabelludo-- y la destrucción del vestuario visitante rompiendo sillas, butacas, espejos, duchas y puertas de taquillas.

Hasta hace un rato, la comitiva de Ferro permanecía en nuestra ciudad porque hubo 8 aprendidos (7 de ellos jugadores) y se les tomó declaración en la comisaría tercera de Ingeniero White, a donde volvió a ir la terna arbitral para ratificar la denuncia realizada anoche casi sobre las 12.

“Tiramos muchos centros, ¿no? Era parte de la fe y la confianza que teníamos, de alguna manera lo debíamos meter contra su arco. En nuestro sintético nos hacemos fuertes, y habíamos jurado que si teníamos que quedar afuera, si no nos alcanzaba, era dejando todo y con la consciencia tranquila”, esbozó Leonel Navarro, autor de dos goles –uno de penal—y referente máximo a la hora de volcar la redonda con un guante a la cazuela ardiente del forastero.

“El empate de ellos nos descolocó un poco, pero enseguida hicimos el 2-1 y nos fuimos al descanso pensando que en el segundo tiempo teníamos que quemar todas las naves en campo contrario. Por suerte se dio el milagro que tanto pedimos después del 0-3 que sufrimos en General Pico”, admitió el capitán.

--¿Qué le reclamaban los jugadores de Ferro a la terna arbitral?, porque el partido lo perdieron ellos.

--Después de la expulsión empezaron a protestar todo, a quejarse, pedían off-side en cada centro, pero se volvieron locos con el quinto gol, que dicen que fue en posición adelantada de Iván (Agudiak). Más allá de eso, los metimos contra su arco, los dos centrales estaban parados sobre el área chica y sabíamos que alguna de cabeza íbamos a meter. Si no era por arriba, era aprovechando algún despeje o rebote.

“Ganamos bien, con goles legítimos, no hubo nada raro; fuimos muy superiores de principio a fin”.

“Si me faltaba algo en el fútbol, era esto, aunque somos un equipo ambicioso y queremos más. Ante Racing de Olavarría va a ser una final durísima, pero como ante cualquier adversario, lo vamos a ir a buscar. Jugando como lo venimos haciendo, dejando todo, vamos a llegar al objetivo”, señaló secándose con la camiseta las lágrimas de emoción, de haber logrado la épica sin los hinchas en las tribunas ni las familias en las plateas.

--¿Crees en Dios?

--Sí, y ahora más que nunca. El y la vírgen de Luján jugaron con nosotros, nos empujaron, nos hicieron clasificar. Con el corazón y todos los santos, de esa forma lo sacamos adelante.

Huracán es el finalista de la Región Bonaerense Pampeana Sur y, de superar la serie ante Racing de Olavarría (ida el domingo en el bulevar y la revancha en cancha del “Chaira”), llegará a la definición frente al ganador de la Región Patagonia para dirimir uno de los 4 ascensos al Federal A 2027.

Igualmente, el “Globo” logró la clasificación al Torneo Argentino del Interior del próximo año (arranca en abril), ex Federal B, al seguir en carrera en el TRFA representando a la Liga del Sur.

Permisooo…

Lo que se habla en el vestuario, queda en el vestuario, aunque algunos jugadores de Huracán valoraron la arenga especial que brindó, minutos antes del cotejo de ayer, Marcelo Osores, vicepresidente del club y máximo referente de la subcomisión de fútbol.

Fue antes de la charla técnica de Mauro Brunelli, duró apenas 5 minutos y algunos líderes del plantel, además de haberse sentidos sorprendidos, reconocieron que “lo que nos remarcó Marcelo fue tan importante como el resultado”.

Es la primera vez que el Secretario General del SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) Bahía Blanca entra al vestuario a arengar al equipo, aunque como el discurso surgió efecto positivo, los integrantes del conjunto huracanense ya pidieron otro favor: “El domingo tiene que volver a hacer lo mismo, es cábala y nos hace bien”.

“Nos pidió que salgamos con la ilusión de dar vuelta el resultado, que teníamos que dejar todo, que si no se podía, él se sentía orgulloso de todo lo que hicimos por Huracán en las dos competencias (torneo local y Regional)”, amplió uno de los “nenes” mimados de Huracán, de Marcelo y del SUPA.