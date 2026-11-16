Alcaraz debutó con un sólido triunfo contra Tiafoe en las ATP Finals

El tenista español Carlos Alcaraz (2°) debutó en la presente edición de las ATP Finals con un cómodo triunfo sobre el estadounidense Frances Tiafoe (7°).

Alcaraz, quien viene de quedarse con el título en el Masters 1000 de París, se impuso por 6-2 y 6-2 luego de solo una hora y nueve minutos de juego.

El español que con solo 23 años ya ganó siete títulos de Grand Slam tuvo un comienzo arrollador, quedándose con el saque de su rival en dos ocasiones para tomar una ventaja de 4-0. Así fue como, luego de mantener sus siguientes turnos de servicio, se quedó con la primera manga con un contundente 6-2 en el Palasport Olímpico de Turín, Italia.

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En el segundo parcial Alcaraz volvió a quebrarle el saque a Tiafoe en dos ocasiones, para finalmente quedarse con un sólido triunfo que lo afianza entre los candidatos a quedarse con el título en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

La de este año es la cuarta participación de Alcaraz en las ATP Finals, donde alcanzó la final en 2025 y las semis en el 2023, mientas que en 2024 cayó en la fase de grupos.

La próxima presentación para Alcaraz será el miércoles, cuando se enfrente con el ruso Daniil Medvedev (4°), mientras que Tiafoe se medirá con el italiano Flavio Cobolli (5°).

La acción de este lunes concluirá con el partido entre Medvedev y Cobolli, que está programado para las 16:30 (hora de Argentina).