Liga de Dorrego: Monte, SUPA, Ferroviario e Independiente, a semis
El elenco que dirige Martín Sangronis venció a Alumni 2 a 0, el conjunto de Horacio Azzolini empató ante Suteryh 2 a 2 y el aurinegro le ganó el clásico al Rojo 2 a 0, pero ambos avanzaron.
Los cuatro candidatos avanzaron a las semifinales. Atlético Monte Hermoso, SUPA, Ferroviario e Independiente de Coronel Dorrego avanzaron de fase, tras jugarse los partidos de vuelta por los cuartos de final de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.
En casa, Monte venció a Alumni 2 a 0, con goles de Franco Ortiz (foto) y Valentín Aversano. En la ida, el albirrojo había ganado 3 a 2.
Por su parte, SUPA empató como local ante Suteryh 2 a 2 y avanzó por haber terminado mejor en la tabla anual. En el primer partido igualaron sin goles.
Jonathan Romero y Yago Sabanes, de penal, convirtieron los goles para el elenco que conduce Horacio Azzolini.
Iván Baglietti y Lautaro Argento convirtieron para los del balneario.
Finalmente, Ferroviario se quedó con el clásico dorreguense y superó en casa a Independiente 2 a 0.
Pese a la derrota, el Rojo avanzó a semis por haber sumado 3 puntos producto del éxito en la ida 1 a 0.
Gastón Cansina y Sergio Lindner anotaron los tantos del aurinegro.
En semis, chocarán Independiente-Atlético Monte Hermoso y SUPA-Ferroviario.