Liga de Dorrego: Monte, SUPA, Ferroviario e Independiente, a semis

Ferroviario festejó en el clásico y chocará ante SUPA en semis.

Los cuatro candidatos avanzaron a las semifinales. Atlético Monte Hermoso, SUPA, Ferroviario e Independiente de Coronel Dorrego avanzaron de fase, tras jugarse los partidos de vuelta por los cuartos de final de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

En casa, Monte venció a Alumni 2 a 0, con goles de Franco Ortiz (foto) y Valentín Aversano. En la ida, el albirrojo había ganado 3 a 2.

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Por su parte, SUPA empató como local ante Suteryh 2 a 2 y avanzó por haber terminado mejor en la tabla anual. En el primer partido igualaron sin goles.

Jonathan Romero y Yago Sabanes, de penal, convirtieron los goles para el elenco que conduce Horacio Azzolini.

Iván Baglietti y Lautaro Argento convirtieron para los del balneario.

Finalmente, Ferroviario se quedó con el clásico dorreguense y superó en casa a Independiente 2 a 0.

Pese a la derrota, el Rojo avanzó a semis por haber sumado 3 puntos producto del éxito en la ida 1 a 0.

Gastón Cansina y Sergio Lindner anotaron los tantos del aurinegro.

En semis, chocarán Independiente-Atlético Monte Hermoso y SUPA-Ferroviario.