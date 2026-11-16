Sóftbol: Don Bosco se quedó con una edición especial de la Copa "Beto" Pelizario

Pasó con gran suceso la edición 12° de la Copa "Beto" Pelizario de sóftbol, que organiza el Club Liniers para la categoría Infantiles.

Don Bosco se consagró campeón de la competencia, tras vencer en la final a Indios por 5 a 1 en la cancha principal del Complejo Héctor Zibecchi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previamente, había vencido en semifinales a CEF Azul de Neuquén, por 8 a 1.

Mientras que Indios había superado a Liniers, por 5 a 4.

Además, Bastian Almada, de Don Bosco, fue elegido como el mejor jugador del torneo, y Liniers se subió al último lugar del podio.

"Fue la mejor edición de todas", contó Jorge Bambozzi, del Club Liniers.

La competencia fue la de más equipos desde sus inicios, ya que participaron el local Liniers, El Nacional, Gremio, Indios, Mayu (La Pampa), Isotopos Blanco (Senillosa, Neuquén), CEF Azul (Neuquén), CEF Rojo (Neuquén), Don Bosco (Paraná), Isotopos Negro (Senillosa, Neuquén) y All Boys (Santa Rosa, La Pampa).