Liga Sureña: Pampero goleó a Villa Mengelle 4 a 1 en la primera final
Alexis Blanco, Ramiro Fredes y Enzo Gaiger, por duplicado, facturaron para La Estrella, mientras que Tomás Matir anotó para el Patotero.
Pampero de Guatraché se lució en la primera final y goleó en casa a Villa Mengelle de Jacinto Aráuz por 4 a 1, en la primera final de la Copa de la Liga en la Sureña.
Alexis Blanco, Ramiro Fredes y Enzo Gaiger –2—marcaron los tantos del local, mientras que Tomás Matir había establecido el transitorio empate para los de Jacinto Aráuz.
La revancha se jugará en Jacinto Aráuz el próximo domingo. El Patotero deberá ganar al menos por tres goles para llevar la definición a los penales. Caso contrario, la Estrella será el campeón.