Liga de Villarino: Agrario se quedó con el primer clásico en la finalísima del Clausura

Juventud Agraria dio un gran paso para quedarse con el título en el Clausura de la Liga de Villarino. Como local, le ganó el primer clásico a Juventud Unida por 2 a 0 y hasta perdiendo por un gol en la revancha se adjudicará este segundo tramo.

Elías Roa, a los 36 minutos, y Octavio Bilbao, a los 80 minutos, marcaron los goles para el elenco que dirige Ulises Tomasetti.

La revancha se jugará el próximo domingo en el estadio Néstor Parassole de Juventud Unida, que deberá ganar por dos goles para llevar el partido a los penales o por más para coronarse.

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La síntesis

Juventud Agraria (2): Ponce de León, G. López, Valdebenito, E. Roa, Pino; D'Anna, H. Roa, A. Lezcano, Humann; Bilbao y Toledo. DT: Ulises Tomasetti.

Juventud Unida (0): Giménez; J.L. Ullua, L. Justo, B. Martínez, Suero; Villalba, E. González, Carrizo, F. Contreras; Castillo y Maldonado. DT: Juan Contreras y Axel Larrea.

Goles: E. Roa (JA), a los 35m. y Bilbao (JA), a los 80m.

Incidencias: Fue expulsado Maldonado (JU).

Cambios: Barros por Toledo, Duarte por H. Roa, R. Dilje por G. López y Rupel x Humann, en Agraria; Millán por Contreras, M. Dilje por Villalba, Lastra por González, Berth por Carrizo y Schiebelbein por Ullua, en Unida.

Arbitro: Facundo Gorosito.