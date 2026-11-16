Liga de Suárez: Tiro de Puan, Racing de Carhué y los de Rivera avanzaron a las semis

Tiro de Puan pasó por penales y es uno de los cuatro mejores. Fotos: gentileza Fernando Sánchez.

Racing de Carhué, Tiro Federal de Puan y los dos elencos de River, Deportivo e Independiente, avanzaron a las semifinales del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Mientras Independiente y Racing avanzaron en el tiempo reglamentario y serán los animadores de una de las semifinales, a disputarse en Carhué, Deportivo Rivera y Tiro Federal de Puan lo hicieron en definición por penales y serán los protagonistas de la otra llave, a jugarse en Puan.

Resultados:

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--Independiente de Rivera 2 (Julián Arias y Ulises Carrizo), San Martín de Carhué 1 (Agustín Echaide).

--El Progreso 0, Racing Club 2 (Maximiliano Cantoni --foto-- y Braian Benítez).

--Peñarol de Pigüé 0 (2), Deportivo Rivera 0 (4). Penales: para Peñarol señalaron Joaquín Salvi y Gabriel Mercado, mientras que Marcelo Córdoba atajó los remates de Emiliano Aliberti y Lorenzo Kriger. Para Deportivo Rivera convirtieron Ezequiel Pereyra, Bautista Ferrari, Gonzalo Chamorro y Alejandro Ramírez.

--Tiro Federal de Puan 2 (Nahuel García y Valentín Alazard, Blanco y Negro 2 (Mariano Recofsky y Juan Alcacer).

Tiro ganó 4 a 2 en los penales. Para el ganador anotaron Marcos Quiroga, Luca Orozco, Tomás Onorio y Alejo Lucien. Para Blanco y Negro convirtieron Matías Enecoiz y Santiago Di Rocca, mientras Emanuel Zabala contuvo el disparo de Juan Ullmann y Manuel Di Rocca estrelló su tiro en el palo.

Las semifinales

Racing Club-Independiente de Rivera y Tiro Federal de Puan-Deportivo Rivera.