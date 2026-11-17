Aunque fueron dos hechos de violencia en el mismo estadio y con una diferencia de 24 horas entre uno y otro, las causas y las consecuencias no tienen relación entre sí y las responsabilidades directas o indirectas de los protagonistas en los incidentes son totalmente diferentes.

Así lo dio a entender Walter Bertotto, titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi. De), seccional Bahía Blanca, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Como es de público conocimiento, el sábado a la noche, cuando se estaba disputando la semifinal del torneo Clausura de la Liga del Sur entre Huracán y Libertad, en el Bruno Lentini del bulevar (se jugó solo con gente del local), desde la ruta (atrás de la tribuna visitante, que en ese momento estaba ocupada con 20 dirigentes y allegados al milrayitas de Villa Rosas) arrojaron dos bombas de humo –azul y blanco-- hacia el campo de juego (piso sintético), lo que provocó la reacción de los hinchas del “Globito”.

“En ese partido, dentro de la cancha todo transcurrió con normalidad, hasta que cayeron las bombas de humo, tiradas por dos personas que iban en una moto. Está en proceso de seguimiento e investigación la identidad de esos sujetos, por lo que no podemos asegurar si representaban o son simpatizantes caracterizados del club Libertad”, dijo de movida.

“También, en base a testigos, estamos analizando la actitud y el comportamiento de los hinchas que descargaron su bronca contra los autos (rotura de vidrios y abolladuras en las chapas) de los dirigentes de Libertad que estaban estacionados sobre la ruta, en el rincón del ingreso visitante. Eso está en proceso de identificación, aunque esa reacción de algunos parciales de Huracán, que no pudieron acceder al sector –lo intentaron-- donde estaban los de Libertad, fue por demás exagerada”, explicó.

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“A mi entender, los seguidores de Huracán creyeron que las latas de humo fueron arrojadas por los 20 directivos y allegados de Libertad que estaban en el estadio, por eso salieron corriendo y saltaron el paredón ganando la calle. Los que no pudieron saltar forzaron el portón del lado local y dieron la vuelta para llegar al otro lado. Fue un desmadre, y al no poder ingresar por impedimento policial al sector opuesto, rompieron 6 autos”, amplió.

Al otro día se iba a disputar un cotejo de las mismas características (solo con simpatizantes locales, y una parte de ellos los que habían causado los incidentes 24 horas antes), pero por el Regional Amateur.

“Como medida precautoria y esperando una definición de la Sección de legales de Aprevide, lo que se dictaminó fue una sanción provisional e inmediata para que ese encuentro ante Ferro de General Pico sea a puertas cerradas”, contó.

“Ahora si hay una sanción final para Huracán desconozco, aunque será tramitada en el transcurso de esta semana, no se puede esperar más porque Huracán, el domingo, vuelve a ser local por el Regional Amateur (a las 20, final de ida, ante Racing de Olavarría). En base a los hechos y los documentos fílmicos y testimoniales, se verá que sanción le puede corresponder, o no, a la entidad whitense, siempre teniendo en cuenta lo que establezca Legales de Aprevide”, respondió.

Pasemos al domingo: “Lo que sucedió en el duelo por el Regional Amateur, fue dentro del terreno de juego, y Huracán no tuvo nada que ver, por eso aprovecho por este medio para agradecer la colaboración prestada por sus dirigentes, que trataron de calmar los ánimos visitantes sin echar más leña al fuego”.

Tras el quinto gol del dueño de casa, que le otorgaba la clasificación a la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur, los jugadores, colaboradores y auxiliares del verde piquense agredieron a la terna arbitral y, al ingresar al vestuario visitante, rompieron sillas, butacas, puertas, espejos y duchas.

“Por todo eso, por desobediencia y al existir denuncia penal por parte de los árbitros (por lesiones) y de una oficial de policía que terminó con un corte en la cabeza producto de la refriega, en lo que respecta a nosotros, amparados en la ley del deporte, aplicamos una admisión de cancha o deportiva sobre las 7 personas de Ferro (6 jugadores y el utilero) que quedaron demoradas y después aprendidas en la comisaría tercera de Ingeniero White”, esgrimió.

Es decir, después de la intervención de los juzgados y las declaraciones en fiscalía, le iniciamos una causa que prohíbe el ingreso de cada una de esas personas a los eventos deportivos de la provincia de Buenos Aires, como partícipes primarios o como espectadores”, determinó.

Bertotto aclaró que la agencia tiene jurisdicción en la provincia de Buenos Aires por lo que las sanciones fuera del territorio bonaerense deberá analizarlas Tribuna Segura, el área de seguridad deportiva de nación.

"Se eleva todo el departamento de legales de la agencia de la A.Pre.Vi.De y seguramente va a terminar con lo que nosotros llamamos como admisión de cancha o admisión a eventos deportivos".

“Al trabajar en concordancia con nación, una vez elevada la sanción, pasa a ser una prohibición a nivel nacional, es decir en todo el territorio argentino. No pueden estar ni concurrir a eventos o torneos directamente organizados por AFA o el Consejo Federal. Nosotros iniciamos la admisión, el tiempo de sanción lo establece el juez, y eso va más allá o no tiene relación con lo que resuelva, por su parte, el Tribunal de Penas del Consejo Federal para el club Ferro de Pico”.

El funcionario confirmó que siete jugadores y un integrante del cuerpo técnico de Ferro fueron trasladados a la Comisaría Tercera cuando se disponían a regresar a General Pico. Allí se iniciaron las actuaciones judiciales, con intervención de la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 4.

De esta manera, Huracán cerró un fin de semana marcado por dos episodios de violencia completamente diferentes, que dejaron personas heridas, importantes daños materiales y una investigación judicial en marcha.

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