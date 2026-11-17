Lucas Machado y María de los Ángeles Pereyra fueron los ganadores de la prueba de 8 kilómetros de la 13ª edición de "Yo Corro por la Inclusión", que se llevó a cabo con la participación de atletas locales y de distintas localidades de la región.

En la clasificación masculina, Machado se impuso con un tiempo de 24 minutos y 35 segundos.

El segundo lugar fue para Tomás González Alvado, de Coronel Dorrego, quien cruzó la meta en 25m 31s, mientras que el bahiense Joaquín Odriozola completó el podio con 25m 43s.

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El cuarto puesto quedó en manos de Héctor Omar Domínguez, de Punta Alta, con 26m 11s, y el quinto fue para Juan Evangelista, de Bahía Blanca, con un registro de 26m 28s.

Entre las mujeres, María de los Ángeles Pereyra, también de Bahía Blanca, se quedó con la victoria al completar el recorrido en 29 minutos y 15 segundos.

La escoltó Cielo Vázquez, con 30m 34s, mientras que María Paula Sánchez ocupó el tercer lugar, con 30m 59s. Ambas representantes de Bahía Blanca.

El cuarto puesto fue para Felisa Belén Orellano, de Coronel Pringles, con 32m 51s, y el quinto para María Laura Morán, de Bahía Blanca, con 32m 58s.