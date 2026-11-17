“De la secuencia del gol y de la definición no me olvido nunca más, aunque el chip se me apagó al momento de festejar, ahí perdí todo contacto con la realidad y sé lo que hice mirando las imágenes”.

Mate en mano y desde Mendoza capital, el bahiense Axel Rodríguez compartió lo que vivió antes, durante y después del campeonato y el ascenso de Godoy Cruz a la Primera división del fútbol argentino.

En el cotejo decisivo, el delantero nacido en Villa Rosas y formado en Libertad marcó el segundo tanto en el 3-1 del “Tomba” sobre Tristán Suárez, para adjudicarse el título en la Primera Nacional.

“El regreso de Córdoba (la final se disputó en el Gigante de Alberdi del club Belgrano) fue tremendamente emocionante, gente en las rutas, hinchas llorando cuando se iba formando la caravana; una fiesta tremenda con 25.000 personas que celebraron un ascenso más que merecido”, indicó el ex Olimpo en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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“Cuando vi a nenitos con la camiseta 11 y con mi apellido en la espalda no lo podía creer, por momentos sentí que nada de lo que estaba viviendo era real”, prosiguió el artillero de 29 años que colaboró con 8 goles en 26 partidos para la tremenda campaña del bodeguero.

Será la primera vez en la historia que tres clubes de Mendoza (los otros son Independiente Rivadavia y Gimnasia) participan juntos en la elite de AFA.

“Sí, pero volvió el más grande, por lejos Godoy Cruz es una institución que marca diferencia en lo deportivo y en lo social”, sostuvo quien se fue del aurinegro en 2019 (jugó el primer Federal A tras los descensos consecutivos de Primera y la B Nacional) y pasó, siempre a préstamo desde la entidad bahiense, por All Boys, Patronato, Instituto, Atlético Tucumán, Colón, Almagro y ahora el gigante mendocino.

“Sigo la campaña de Olimpo y hoy lo voy a ver por tele ante Kimberley (a las 20.15, por la revancha de los cuartos de la Reválida); ojalá este sea el año”, pidió encarecidamente.

Cuestión de números y curiosa coincidencia: Godoy Cruz perdió su puesto en Primera el 15 de noviembre de 2025, y exactamente un año más tarde, el domingo que pasó, logró regresar a la Liga Profesional tras coronarse campeón de la Primera Nacional 2026.

El Tomba arrancó con Mariano Toedtli como DT, quien se despidió en mayo por los malos resultados. Asumió Pablo De Muner y el equipo remontó con un sprint invicto en las últimas 11 fechas.

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