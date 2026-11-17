Una delegación de DUBa. participará desde mañana y hasta el sábado del Torneo Nacional de Boccia, organizado por CIDELI, en el Polideportivo Colinas de Mar del Plata, siendo una de las competencias más importantes de Argentina.

Por primera vez en su historia DUBa. y Bahía Blanca tendrán cuatro representantes, cada uno en una categoría distinta.

Los deportistas que defenderán los colores de DUBa. son Gustavo Barberón, Oscar García, Santiago Farías y Jeremías Legarreta.

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La delegación -que partirá mañana a las 9 desde la sede de Balboa 950- la completarán la profesora Katy Lara y la asistente Tamara Molina, más acompañantes y dirigentes.

El costo de la participación lo aporta la propia institución, la cual agradece a toda la comunidad de colaborar con los alquileres de las canchas, comprando comida y a quienes están como socios protectores.