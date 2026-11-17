Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

"Ya no veía el aro, sólo tiraba, je", confesó Julián Horvath, autor de 61 puntos, en la noche que, seguramente, en el Dow Center se rompió un récord en un partido oficial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El actual jugador de Estrella en la Maxi Liga tuvo esos partidos únicos, iluminados, que recordará por siempre, convirtiendo nada menos 15 triples en 18 intentos.

"Mi máxima puntuación creo que fue 35, jugando para Estrella, contra Villa Mitre en 2023", repasó el base, de 37 años, que juega en la categoría +30 del torneo que está bajo la órbita de la Asociación Bahiense, por lo que tiene carácter de oficial.

El partido terminó con victoria auriazul ante L.N. Alem B, por 113 a 91.

"La defensa por momentos se distrajo, pero más de la mitad de los triples los tiré con marca, incluso, dos o tres fueron como de ocho o nueve metros de distancia", contó Juli.

Poco a poco el base fue mejorando físicamente, tras operarse la rodilla izquierda, el 25 de septiembre de 2025.

De hecho, estuvo moviendo con el plantel de Estrella que participa en la LBB Oro.

"Hace un mes y medio que no entreno con la Primera. Y no jugué por la cantidad de fichas cubiertas, aunque me llamaron un par de clubes para reforzar y por decisión propia preferí no jugar", contó.

De todos modos, si bien no es su prioridad volver a jugar oficialmente los torneos superiores, oportunidades no le faltarán.

"No tengo ninguna idea por el momento. Desde que me pasó lo de la rodilla intento pensar más en el presente, aunque sé que se viene el mercado de pases y todos los movimientos de fin de año", reconoció Horvath, quien seguramente recibirá más de un mensaje o llamado, máxime, claro, después de meter 61 puntos...