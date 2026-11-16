La delegación de ocho futbolistas y un ayudante de Ferro de General Pico, que habían sido detenidos durante la noche del domingo por un episodio de violencia contra el cuerpo arbitral, ya fue liberada y emprende el viaje de regreso a La Pampa.

Los afectados pasaron la noche en la comisaría en Ingeniero White, luego del encuentro en el que visitaron a Huracán y que terminaron perdiendo por 5-1, con un gol agónico y en posición adelantada que terminó de definir la serie.

El triunfo clasificó al elenco del boulverd a la quinta ronda de clasificación en la Región Bonaerense Pampeana Sur en búsqueda de uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

La situación polémica ocurrió tras el gol agónico de Iván Agudiak, que se dio en el cuarto minuto de descuento y en posición adelantada.

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Tras la convalidación del gol, los jugadores de Ferro reaccionaron con furia, desencadenando una cacería contra el árbitro principal, Lautaro Paletta, y sus colaboradores.

En medio del descontrol generalizado y ante la ineficaz intervención del escaso personal de seguridad, los futbolistas agredieron físicamente al segundo asistente, Mauro Cejas, mientras el juez principal lograba huir a la carrera hacia la zona de vestuarios.

Los miembros detenidos, ocho futbolistas y un utilero, permanecieron detenidos e incomunicados hasta la decisión judicial.