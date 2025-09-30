ANMAT prohibió dos aceites de oliva en todo el país por ser falsificados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir en todo el territorio nacional la elaboración, fraccionamiento y comercialización de dos marcas de aceite de oliva que resultaron ser productos apócrifos.

La medida quedó oficializada este lunes mediante las disposiciones 7214/2025 y 7215/2025 publicadas en el Boletín Oficial. Los artículos alcanzados por la prohibición son: “Aceite de oliva extra virgen marca Morando Premium, primera prensada en frío”, “Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, marca Estancia Olivares, origen Mendoza, RNE 13310522, RNPA 13496730”.

Ambos carecían de registros sanitarios y estaban falsamente rotulados con números inexistentes de RNE (Registro Nacional de Establecimiento) y RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio).

Desde el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) señalaron que, al tratarse de productos que no pueden ser identificados fehacientemente como elaborados en un establecimiento habilitado, no podrán fabricarse ni comercializarse en ningún punto del país.

La ANMAT advirtió a los consumidores que verifiquen siempre que los aceites de oliva, y cualquier alimento envasado, incluyan en sus etiquetas información completa y válida sobre RNE y RNPA, garantía fundamental de autenticidad y seguridad alimentaria. (NA)