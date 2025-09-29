Resultados de otro domingo cargado de rugby en la ciudad y en la región

Punta Alta RC ganó la zona 2 del Clausura Desarrollo de la URS. Foto: PARC.

Ayer se llevó a cabo otra jornada intensa en materia de actividad para el rugby local y regional, tanto en masculino como femenino.

Por ejemplo concluyó la fase clasificatoria del campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

Argentino se quedó con la zona 1, mientras que Punta Alta RC ganó la zona 2. Estos equipos avanzaron directo a semifinales y aguardan rivales, que surgirán de los cuartos de final a disputarse el fin de semana venidero.

El sábado la Preintermedia del Chancho le ganó a Palihue 36-19 con punto bonus en el country, asegurando la clasificación con anticipación.

En este grupo ayer Puerto Belgrano RHC le ganó a Estudiantes de Santa Rosa por 38-13 con bonus y aseguró el 2º lugar que le dará ventaja de localía en el cruce de cuartos. Además, a pesar de perder Palihue fue 3º y tendrá chance de avanzar en el campeonato.

En otro partido del sector 1 se enfrentaron Universidad Nacional del Sur A ante Universitario, con triunfo de Las Pirañas por 38-25 con bonus. Ambos quedaron fuera de los cruces.

En la zona 2 Universidad Nacional del Sur B resignó la posibilidad de seguir en carrera al caer el sábado ante Cazadores de Tres Arroyos por 13-5. El vencedor fue 2º y será local en cuartos.

Punta Alta RC, que fue el 1º, cayó en su visita a Sol de Mayo de Viedma por 21-16. El XV rionegrino fue 3º y cruzará con desventaja de cancha.

Por último, a Pringles RC no le alcanzó con la contundente victoria ante Ferroviario de Coronel Dorrego por 50-0 con bonus para continuar jugando por el campeonato.

Los cuartos de final, a confirmar por la URS, están programados para el próximo sábado 5.

Se enfrentarán Puerto Belgrano RHC-Sol de Mayo y Cazadores TA-Palihue. Los ganadores avanzarán a semifinales, que jugarán como visitantes.

Justamente las semis están previstas para el 12 de octubre.

Mientras que la final y demás partidos por posicionamiento con todos los clubes, se jugarán en nuestra ciudad el 19 de octubre en escenario a confirmar.

Así quedaron las posiciones en el Clausura Desarrollo tras cinco fechas:

Zona 1: 1º) Argentino, 24; 2º) Puerto Belgrano RHC, 16; 3º) Palihue, 14; 4º) UNS A, 8; 5º) Universitario, 7; 6º) Estudiantes SR, 4.

Zona 2: 1º) Punta Alta RC, 19; 2º) Cazadores TA, 15; 3º) Sol de Mayo y Pringles RC, 13; 5º) UNS B, 11 y 6º) Ferroviario, 0.

Oficial femenino

Ayer también se disputó la fecha 4 del Oficial de rugby femenino, con Palihue como repetido y contundente ganador.

Se impuso a UNS 26-0, a Estudiantes de Santa Rosa 53-7 y a Sol de Mayo por 51-5.

En otros marcadores, UNS 34-Estudiantes SR 0, Sol de Mayo 5-UNS 31 y Sol de Mayo 24-Estudiantes SR 0.

Las Verdes siguen liderando las posiciones en condición de invictas.

Regional Pampeano B

El domingo se completó la cuarta y penúltima fecha del Regional Pampeano B, que cuenta con la participación de Argentino.

El Chancho se clasificó el sábado a la reválida A-B, tras superar a Santa Rosa RC por 35-15 con punto bonus.

Si Santa Rosa RC termina este tramo del regional en el 6º puesto, dejará sin chances de participar a Universitario en la reválida B-C, donde deben jugar 3 clubes de diferente unión (el tercero será de UROBA).

Ayer, Pueyrredón (Mar del Plata) superó de local a Los Miuras 44-7.

La quinta y última va el fin de semana del 11 y 12 de octubre, con Unión del Sur-Pueyrredón, Santa Rosa RC-Comercial y Los Miuras-Argentino.

Posiciones: 1º) Argentino, 19; 2º) Comercial, 14; 3º) Unión del Sur y Pueyrredón, 10; 5º) Los Miuras, 4 y 6º) Santa Rosa RC, 1.

Torneo Promoción

Ayer se jugaron dos encuentros por la sexta y penúltima fecha del torneo Promoción de la Región Pampeana.

En nuestra ciudad El Nacional superó a Pico RC por 33-13 con bonus, en la que fue su segunda victoria en el certamen.

Otro de los ganadores de la fecha fue Coronel Suárez RHC. Sumó su primer éxito en el torneo, que fue ante Estudiantes (Olavarría) por 33-26 como anfitrión.

El sábado Uncas le había ganado a Onas de Benito Juárez por 21-3.

Justamente, Onas tiene pendiente un partido ante El Nacional en la Quinta. Se jugará el próximo domingo.

También hay un postergado entre Universitario -tuvo libre este fin de semana- contra Estudiantes (O) que va el domingo 5 a las 14.45.

Luego quedará la sépitima y última Universitario-Uncas, Onas-Pico RC y El Nacional-Coronel Suárez. Libre, Onas.

Posiciones: 1º) Uncas, 24; 2º) Universitario, 19; 3º) Pico, 10; 4º) El Nacional, 9; 5º) Estudiantes (O), 6; 6º) Onas, 5 y 7º) Coronel Suárez, 4.