Fútbol.

Con un Messi opaco, Inter Miami no pasó del empate ante Toronto

Igualó 1 a 1. Tadeo Allende marcó el gol del elenco que conduce Javier Mascherano.

Con un gris Lionel Messi, Inter Miami empató 1-1 de visitante ante Toronto FC en la continuidad de la MLS.

El astro argentino jugó todo el partido en los dirigidos por Javier Mascherano.

El gol de Las Garzas lo marcó el argentino Tadeo Allande.

 

Fueron iniciales, Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez.

El primer tiempo fue de ida y vuelta y Messi tuvo dos chances inmejorables para abrir el marcador, en los que quedó frente al arco y el veterano arquero Sean Johnson le ganó el duelo.

En el complemento, el local salió decidido a igualar y lo consiguió con el tanto de Djordje Mihailovic. 

Inter quedó a cuatro unidades de Philadelphia Union, líder de la conferencia este, y continúan luchando por el título del Supporters Shield, al mejor equipo de la fase regular.

