Material de abuso sexual infantil: allanamiento en Piccioli al 100

El Juzgado de Garantías N° 3 ordenó hoy un allanamiento en una vivienda de Maestro Piccioli al 100, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, quien investiga un caso de tenencia de material de abuso sexual infantil.

La Justicia también autorizó, pero en la ciudad de Dolores, un procedimiento similar por una causa de grooming que tramita en nuestra ciudad, también a cargo del fiscal De Lucia.

En el caso de Bahía, la investigación se inició por un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) luego de que el 22 de enero de 2024 una persona compartiera un video con contenido de abuso de menores. Personal de Cibercrimen Región Interior Sur secuestró teléfonos y otros elementos tecnológicos que serán peritados.

En Dolores, en tanto, efectivos de la Policía Federal allanaron una casa ubicada en Lara al 700, por el delito de grooming.

Se cree que una persona desde ese ese domicilio contactó a una menor de 16 años de Mayor Buratovich, por Instagram y más tarde por WhatsApp.

El hombre, al parecer, pretendía tener un encuentro personal para atentar contra su integridad sexual. La víctima realizó la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia de Buratovich, en mayo último.

Ambas causas continúan en trámite de investigación y el análisis de los elementos secuestrados determinarán los pasos a seguir.