Acusan a "Carucha" de robar herramientas de una obra

La Policía de Punta Alta informó que en las últimas horas detuvo a un hombre con antecedentes, acusado de entrar a una obra en construcción y robar deiversas herramientas.

Se trata de Carlos Cristian Vecino, apodado "Carucha", de 35 años, quien quedó imputado por hurto y resistencia a la autoridad, a disposición de las fiscalías N° 15 y 19.

Según indicaron desde la Comisaría local, el robo en una obra en construcción en 25 de Mayo al 400 quedó registrado por cámaras de seguridad y le permitió a la Policía identificar al sospechoso.

Vecino, quien no posee domicilio fijo y suele alojarse en casas deshabitadas, fue aprehendido en el patio de una vivienda de 25 de Mayo al 600.

La Policía agregó que el sospechoso forcejeó con los efectivos y debió ser reducido y que también constató que tenía tres envoltorios con una sustancia que podría ser cocaína.

En la vivienda, se recuperaron todas las herramientas denunciadas como robadas.

La Policía investiga además la posible participación de "Carucha" en otros hechos similares. El mes pasado, había sido acusado de entrar a robar a la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales.