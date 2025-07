LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El rosa viejo calma tu impulso sin opacarte. El número 6 marca que un gesto tranquilo puede abrir algo nuevo. En el amor, no propongas: simplemente ofrecé presencia. En el trabajo, no lo traigas a casa. En la salud, caminá sin auriculares. La canción para vos hoy es “Trátame suavemente” de Soda Stereo. Llevá una piedra cuarzo rosa o un objeto heredado que te brinde paz al tacto.

Tauro

El gris musgo te da pausa sin peso. El número 1 señala que algo empieza cuando soltás el control. En el amor, alguien espera que bajes la estructura. En el trabajo, no resuelvas lo que no es tuyo. En la salud, dormí la siesta sin culpa. La canción para vos hoy es “Cactus” de Gustavo Cerati. Una piedra jaspe o una hoja seca entre las páginas de un libro será tu guía.

Géminis

El verde agua refresca tus ideas sin dispersarte. El número 4 indica que podés estar bien sin explicarlo. En el amor, no hables: mostrales con presencia. En el trabajo, lo simple gana fuerza. En la salud, tocá algo frío. La canción para vos hoy es “Yellow” de Coldplay. Una piedra fluorita o un dibujo sin terminar será tu señal para fluir sin forma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cáncer

El celeste grisáceo envuelve tu sensibilidad sin exagerarla. El número 9 señala que una emoción se acomoda si la dejás pasar. En el amor, lo que sentís, ya se nota. En el trabajo, cerralo simbólicamente. En la salud, regalate un momento sin estímulos. La canción para vos hoy es “Ella” de Bebe. Una piedra agua marina o una taza que nadie más use será tu nido suave.

Leo

El naranja claro enciende sin exigir. El número 2 habla de una emoción que se expresa mejor sin palabras. En el amor, no respondas desde el rol: respondé desde vos. En el trabajo, dejá de producir por un rato. En la salud, mové el cuerpo como si fuera una danza. La canción para vos hoy es “Lights” de Ellie Goulding. Una piedra calcita o una remera vieja con historia será tu talismán hoy.

Virgo

El blanco opaco limpia tu necesidad de entender todo. El número 7 sugiere que hacer nada también es hacer mucho. En el amor, dejá que el otro se acerque a su tiempo. En el trabajo, no revises pendientes. En la salud, estirate en el suelo. La canción para vos hoy es “Me cuesta tanto olvidarte” de Mecano. Una piedra cuarzo lechoso o una carta doblada en cuatro será tu descanso simbólico.

Libra

El lavanda humo equilibra tu energía sin forzar. El número 3 indica que una charla suave puede revelarte algo importante. En el amor, no busques armonía: sostené sinceridad. En el trabajo, soltá la perfección. En la salud, tocá agua tibia. La canción para vos hoy es “Thank You” de Dido. Un cuarzo verde o una bufanda tejida a mano será tu ancla blanda.

Escorpio

El azul profundo te envuelve con densidad amable. El número 11 marca una conexión interna que se hace más fuerte si no la escondés. En el amor, mostrarse frágil es poder. En el trabajo, nada que mover hoy. En la salud, mirá una película vieja. La canción para vos hoy es “A veces vuelvo” de Catupecu Machu. Una obsidiana o una piedra sin forma será tu energía de verdad.

Sagitario

El verde manzana baja tu ritmo sin frustración. El número 5 sugiere que algo se ordena mejor si no lo dirigís. En el amor, no hagas chistes para evitar lo profundo. En el trabajo, liberate de planear. En la salud, hacé algo con las manos. La canción para vos hoy es “Don’t Stop Me Now” de Queen. Una piedra aventurina o un objeto infantil será tu pulso de alegría contenida.

Capricornio

El marrón arena te devuelve a lo esencial sin cargar peso. El número 10 señala que algo se termina sin hacer ruido. En el amor, lo firme puede ser blando también. En el trabajo, apagá todo. En la salud, prepará algo rico para vos. La canción para vos hoy es “Zamba de mi esperanza” por Mercedes Sosa. Una piedra ónix o una silla vacía será tu recordatorio de raíz.

Acuario

El amarillo claro activa sin agitar. El número 13 sugiere que una idea vieja se suelta si la decís en voz alta. En el amor, quedate donde no necesitás traducirte. En el trabajo, compartí sin esperar reacción. En la salud, escribí al revés. La canción para vos hoy es “Electric Feel” de MGMT. Una piedra celestina o un sticker pegado donde no va será tu señal del día.

Piscis

El gris lavanda sostiene tu profundidad con calma. El número 12 habla de un proceso que termina sin drama. En el amor, no te retires antes de sentir. En el trabajo, ni lo nombres. En la salud, comé algo dulce con las manos. La canción para vos hoy es “Sálvese quien pueda” de Vetusta Morla. Una piedra agua marina o un sobre cerrado será tu contención emocional.

Este sábado es para bajar, pero no para desaparecer. Lo que hacés sin forzar, lo que sentís sin culpa, es lo que queda en pie. Mañana seguimos leyendo el cielo.