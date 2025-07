LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El verde oliva baja tu intensidad y te conecta con lo esencial. El número 8 sugiere que no todo se resuelve hoy, pero puede quedar claro. En el amor, una charla tranquila puede abrir un vínculo nuevo. En el trabajo, evitá los atajos: confiá en el paso lento. En la salud, dormí más si podés. La canción para vos hoy es “Runaway” de Aurora. Llevá una piedra jade o una planta pequeña que te recuerde lo que crece despacio.

Tauro

El turquesa grisáceo aclara sin enfriar. El número 4 indica que algo se acomoda cuando dejás de resistir. En el amor, alguien necesita tu presencia real, no tu esfuerzo. En el trabajo, hacé menos pero con más entrega. En la salud, regalate un masaje o una siesta. La canción para vos hoy es “Rezo por vos” de Charly García y Luis Alberto Spinetta. Una piedra amazonita o un objeto heredado será tu nido simbólico.

Géminis

El amarillo mostaza activa tu energía sin sobreestimular. El número 5 señala que un intercambio hoy puede inspirarte de verdad. En el amor, decí lo que te divierte, no lo que te conviene. En el trabajo, no multipliques tareas: elegí. En la salud, soltá el exceso de info. La canción para vos hoy es “Dog Days Are Over” de Florence + The Machine. Una piedra citrino o una hoja en blanco será tu motor creativo.

Cáncer

El gris lavanda acompaña tu estado interior sin dramatizar. El número 9 habla de una emoción que se suelta si no intentás controlarla. En el amor, quedate en el lugar donde no necesitás explicarte. En el trabajo, delegá lo que no podés sostener. En la salud, permitite una comida lenta. La canción para vos hoy es “Te regalo” de Carla Morrison. Una piedra cuarzo rosa o una carta sin enviar será tu recordatorio de ternura.

Leo

El rojo ladrillo te conecta con tu vitalidad más honesta. El número 1 marca un comienzo que no necesita aplausos, solo coherencia. En el amor, alguien ve tu lado vulnerable y eso te fortalece. En el trabajo, una propuesta sincera vale más que mil adornos. En la salud, bailá aunque no tengas música. La canción para vos hoy es “Heroes” de David Bowie. Una piedra granate o una remera vieja será tu emblema de verdad.

Virgo

El azul petróleo ordena sin endurecer. El número 6 señala que algo empieza a soltarse si dejás de ajustar. En el amor, no digas todo perfecto: mostrá lo que realmente te pasa. En el trabajo, lo pequeño hoy vale más que lo impecable. En la salud, estirate sin apuro. La canción para vos hoy es “Flaca” de Andrés Calamaro. Una piedra sodalita o una entrada de cine vieja será tu punto de realidad simple.

Libra

El blanco humo limpia sin vaciarte. El número 3 marca un encuentro que no habías planeado y te hace bien. En el amor, soltá la idea de armonía perfecta: buscá la sintonía real. En el trabajo, elegí lo que te gusta, no lo que te conviene. En la salud, tocá música o escuchá sin hacer nada. La canción para vos hoy es “Across the Universe” de Fiona Apple. Un cuarzo rosado o un espejo empañado será tu señal de belleza interna.

Escorpio

El marrón quemado te asienta sin quitarte intensidad. El número 7 indica que algo se transforma por dentro aunque no lo muestres. En el amor, mejor un silencio real que una frase vacía. En el trabajo, alguien reconoce tu entrega sin que la digas. En la salud, soltá la mandíbula. La canción para vos hoy es “Delilah” de Florence + The Machine. Una obsidiana o una piedra sin pulir será tu amuleto íntimo.

Sagitario

El naranja cálido te devuelve entusiasmo sin ansiedad. El número 2 habla de una conexión que se renueva si dejás de racionalizarla. En el amor, lo liviano hoy es lo verdadero. En el trabajo, compartí sin buscar convencer. En la salud, mové el cuerpo de manera libre. La canción para vos hoy es “Chau” de No Te Va Gustar. Una piedra rodocrosita o una foto vieja que te haga reír será tu señal vital.

Capricornio

El verde seco te equilibra desde lo simple. El número 10 sugiere que dejar algo pendiente no es fracasar: es saber esperar. En el amor, permitite mostrar cansancio. En el trabajo, cerrá el día sin buscar más eficiencia. En la salud, dormí más. La canción para vos hoy es “Todo un palo” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Una piedra ónix o una campera antigua será tu abrazo silencioso.

Acuario

El azul claro despeja tu mente sin cortarte la inspiración. El número 11 marca que una idea nueva se activa si no la juzgás. En el amor, decir lo que te pasa puede cambiar todo. En el trabajo, tu propuesta original es más útil de lo que creés. En la salud, salí a mirar el cielo. La canción para vos hoy es “The Less I Know the Better” de Tame Impala. Una piedra celestina o un cuaderno incompleto será tu brújula interna.

Piscis

El rosa humo te protege desde la sensibilidad. El número 13 señala que hoy no necesitás comprender todo: solo estar. En el amor, alguien siente tu presencia aunque no estés hablando. En el trabajo, mejor sostener poco pero con sentido. En la salud, descansá más de lo habitual. La canción para vos hoy es “La despedida” de Julieta Venegas. Una piedra agua marina o una frazada vieja será tu consuelo sutil.

Este viernes no es para forzar finales ni correr hacia el fin de semana: es para cerrar con sentido, soltar lo que pesa y mirar lo que quedó en pie. Mañana seguimos leyendo el cielo.