LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El celeste pastel calma tu fuego sin quitarte impulso. El número 6 señala que hoy lo que se construye, se sostiene si no lo apurás. En el amor, una frase sincera vale más que cualquier gesto grandioso. En el trabajo, lo claro entra mejor si viene sin presión. En la salud, soltá tensión en el cuello. La canción para vos hoy es “Universos paralelos” de Jorge Drexler y Ana Tijoux. Llevá una piedra aguamarina o un pañuelo con historia propia.

Tauro

El rojo ladrillo te ancla con calidez. El número 2 marca que una conversación pendiente puede hacerse con ternura. En el amor, quedate donde hay presencia real, aunque no haya certezas. En el trabajo, no respondas rápido: respondé desde vos. En la salud, tocá lo que cocinás. La canción para vos hoy es “No voy en tren” de Charly García. Una piedra jaspe rojo o una cuchara vieja serán tu centro práctico y emocional.

Géminis

El amarillo arena aclara tus ideas sin exigencias. El número 4 sugiere que una pausa te hace más productivo que seguir. En el amor, escuchá sin querer resolver. En el trabajo, soltá la multitarea. En la salud, escribí sin pensar. La canción para vos hoy es “Lovefool” de The Cardigans. Una piedra citrino o un lápiz con marca personal será tu señal interna.

Cáncer

El verde musgo sostiene lo que sentís sin dramatizarlo. El número 7 indica que un recuerdo hoy puede resignificarse si lo mirás desde el cuerpo. En el amor, decir menos, sentir más. En el trabajo, no absorbas lo que no es tuyo. En la salud, dormí con algo que te haga sentir protegido. La canción para vos hoy es “Latinoamérica” de Calle 13. Una piedra cuarzo rosa o una sábana vieja te acompañan suave.

Leo

El violeta profundo te afirma sin ruido. El número 1 marca el comienzo de una etapa más real, más tuya. En el amor, brillás más cuando no querés impresionar. En el trabajo, hablá desde la experiencia. En la salud, regalate un silencio sin celular. La canción para vos hoy es “Feeling Good” de Nina Simone. Una piedra amatista o un espejo chico será tu señal de poder calmo.

Virgo

El gris claro pone en pausa tu necesidad de controlar. El número 9 señala que una situación se ordena sola si no la intervenís. En el amor, soltá el guion interno. En el trabajo, dejá que alguien más tome la iniciativa. En la salud, aflojá los hombros. La canción para vos hoy es “Respirar” de Bebe. Una piedra sodalita o un objeto fuera de lugar te conecta con el fluir.

Libra

El verde agua equilibra tu deseo de armonía con la verdad. El número 11 sugiere que lo justo hoy es también lo simple. En el amor, no midas tanto: entregate sin estrategia. En el trabajo, lo bello también puede ser funcional. En la salud, movete en cámara lenta. La canción para vos hoy es “Por qué te vas” de Jeanette. Un cuarzo verde o una flor seca serán tu ancla delicada.

Escorpio

El blanco opaco limpia tu intensidad sin negarla. El número 8 marca que una emoción vieja puede salir sin necesidad de conflicto. En el amor, decir lo que callaste puede ser sanador. En el trabajo, guardá energía para lo esencial. En la salud, dormí profundo. La canción para vos hoy es “All I Want” de Kodaline. Una piedra obsidiana o una carta no enviada será tu espejo honesto.

Sagitario

El naranja suave te baja sin cortarte el vuelo. El número 5 indica que una decisión hoy se toma sola si no la empujás. En el amor, lo espontáneo se vuelve verdadero si está en sintonía. En el trabajo, no improvises si no lo sentís. En la salud, mové los pies. La canción para vos hoy es “Viento” de Ca7riel y Paco Amoroso. Una piedra rodocrosita o una zapatilla vieja será tu impulso real.

Capricornio

El marrón claro te centra desde lo cotidiano. El número 10 sugiere que hacer menos también es ser eficaz. En el amor, mostrarse sin defensa puede unir. En el trabajo, no corras para terminar: hacelo con intención. En la salud, regalate una comida casera. La canción para vos hoy es “Fast Car” de Tracy Chapman. Una piedra ónix o un objeto de tu infancia será tu raíz blanda.

Acuario

El turquesa profundo te organiza sin limitarte. El número 3 marca que una idea rara hoy puede tocar a alguien si la decís con el cuerpo. En el amor, tu libertad es más atractiva si se muestra vulnerable. En el trabajo, algo inesperado puede abrir camino. En la salud, respirá con la boca cerrada. La canción para vos hoy es “Mi lugar favorito” de Natalia Lafourcade. Una piedra celestina o un cartel reciclado será tu señal del día.

Piscis

El rosa ceniza te envuelve sin perderte. El número 13 señala que un final puede sentirse liviano si lo dejás ir con amor. En el amor, nombrá tu deseo aunque sea raro. En el trabajo, no sostengas lo que no creés. En la salud, hacé algo con las manos. La canción para vos hoy es “The Night We Met” de Lord Huron. Una piedra agua marina o una caja vacía será tu talismán de transición.

Este jueves es un buen día para decir lo que ya sabés, para mostrar lo que sos sin excusa ni permiso. Lo auténtico no grita: se nota. Mañana seguimos leyendo el cielo.