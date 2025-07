Un influencer candidato en Bahía: "Es el momento ideal para sumarme a la política"

"Siempre me interesó la política, recuerdo llegar a casa de chico y querer ver el noticiero. Y, como en toda casa de Argentina, siempre se hablaba de actualidad, de que que subió el dólar... Para mí es el momento ideal para sumarme a la política".

La frase pertenece a Kevin Kalister, 25 años, primer candidato a concejal por la alianza Es con vos, es con nosotros, de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Kevin es conocido por su perfil de redes sociales Bahía Blanca Food, donde realiza recorridas y recomendaciones gastronómicas. En Instagram tiene 205 mil seguidores, una cifra muy alta para un bahiense, de hecho un reciente relevamiento de Belfiore Consultora determinó que se trata del influencer local que más marca tendencia.

En diálogo con LU2 esta mañana, dijo: "Estudié 5 años Economía en la UNS, aunque finalmente no me recibí. Ahora estoy estudiando Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas a distancia en la Universidad de Palermo y va de la mano con esto".

Respecto de cómo se ve en caso de acceder al Concejo Deliberante, comentó: "Me veo muy bien, con confianza. Creo que con honestidad y transparencia todo avanza. Veo bastante corrupción y gente que habla mucho pero no hace nada. También observo que nadie se mete, opinan desde afuera pero no se embarran y las cosas hay que cambiarlas desde adentro".

Acerca de los proyectos que pretende llevar al deliberativo, contó que los está trabajando junto al candidato a diputado provincial por su mismo partido, Hernán González Becares.

"Uno es hacer una Sapem del agua para rescindir el contrato a Absa por incumplimientos. Otro sería el loteo de terrenos para un plan de viviendas provincial, articulando con el trabajo de los diputados".

Kalister agregó que las principales quejas ciudadanas que ve en sus redes tienen que ver, además del agua, con las calles y veredas.

"Si bien la vereda es del frentista, con las calles la idea es hacer un mapa interactivo para que haya una cuadrilla rápida que vaya y arregle los pozos. Creo que con los mismos recursos actuales, usados de manera eficiente, eso se puede hacer", aseguró.