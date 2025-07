Iberoamericano U18: Helena Romero se vuelve con su mejor marca personal

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024, entre otros eventos internacionales.

"Estoy con confianza, siento que puedo llegar a bajar bastante mi marca, así que voy a ir por eso y por una buena posición".

Lo adelantado por Helena Romero Aumassanne a La Nueva. se cumplió al pie de la letra y la atleta bahiense se vuelve de Asunción, sede del Campeonato Iberoamericano U18, con su mejor marca personal en los 2000 metros con obstáculos, su prueba favorita.

La joven de 16 años (cumplirá 17 el 28 de agosto), entrenada por Leonardo Malgor en Mar del Plata, acabó en la quinta colocación, sobre doce competidoras, con un tiempo de 7:23.43.

"Fue una carrera bastante dura, pero supe resolverla y llevarla bien. La idea era buscar el primer pelotón, pero se me fue mucho y yo me quedé con el segundo a ver qué salía. Salió bien, salió la marca, bajé 12 segundos, así que estoy muy contenta, muy feliz de la trabajado ya que hubo muchos cambios en el último mes y eso me pone feliz", comentó.

El registro fue de casi 12 segundos menos de lo establecido en el último Nacional, cuando con 7:35.27 logró la clasificación al certamen que se desarrolló este fin de semana en la pista de la Secretaría Nacional de Deportes paraguaya, sede otrora de los Juegos Suramericanos 2022 y de los próximos Juegos Panamericanos Junior 2025, del que el Iberoamericano U18 fue el evento test.

"Me llevo muchas enseñanzas, muchas experiencias ―continuó Helena―. Correr con tanta gente y con estas chicas te ayuda a ver cómo es todo, porque por ejemplo en el foso fue bastante sanguinario porque te clavaban los clavos o te empujaban... se corrió con calor... estoy feliz".

En total, la Selección Argentina viajó con 52 deportistas —27 varones y 25 mujeres—.

La ganadora de la prueba fue la española Demeku Paniagua Rodríguez (6:45.93), seguida de la santafecina Sofía Fregona (6:54.83) y de la uruguaya Antonella Bonomi (7:03.09). Cuarta arribó la brasileña Ana Laura Domingues Trevisan (7:22.41).

"Entré a la pista contenta y salí contenta, emocionada por mi primera representación nacional. Tengo fe de que va a ser la primera de muchas, así que voy a seguir esforzándome y disfrutando de todo esto", completó.