“No tenía minutos, por eso decidí irme”: Manu Stortini dejó La Armonía para volver a Sansinena

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Hoy me toca despedirme de este hermoso club. Solo palabras de agradecimiento, gracias al grupo y a la gente que me trató de 10. ¡Gracias Depo!”

Con esa publicación en su cuenta de Facebook, Manuel Stortini se desvinculó de La Armonía, equipo al que había llegado a principio de año proveniente de Sansinena.

“Manu” disputó 12 encuentros en el Apertura de la B liguista (ayer, en la derrota frente a Comercial 2-0 por la semifinal ya no estuvo presente), marcó 5 goles y fue titular solo ente Pacífico en la segunda rueda.

“No tenía minutos y no terminaba de conseguir ritmo, por eso hablé con el cuerpo técnico (encabezado por Rodolfo Cuello) y decidí dejar. No me estaba sirviendo entrar solo de a ratitos”, esgrimió el “Tanque” cerrense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Fito quería que me quede, los chicos del plantel también, pero necesito jugar más y eso no me lo podían asegurar”, determinó el 9 que fue tentado por algunos elencos de la zona.

“Me fui bien con todos, es una cuestión mía, un pensamiento personal, no terminé mal con nadie y te agradezco que lo pueda aclarar”, argumentó quien hoy arranca a entrenar con Sansinena

Es su tercer regreso al “tripero”, contando las dos vueltas tras sus pasos por Pacífico y este de La Armonía.

“Estoy bien físicamente y creo que en Sansinena puedo llegar a jugar más minutos. Todavía no firmé el pase, pero ya estoy a disposición del DT (Patricio Mángano)”, señaló “Manu”.