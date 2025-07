Dichiara: "Es la elección más importante de mi carrera"

"Es la elección más importante de mi carrera", afirmó hoy el montermoseño Alejandro Dichiara, quien encabezará la boleta de Fuerza Patria para diputados provinciales por la Sexta Sección.

Dichiara, que aspira a renovar su banca, explicó que su afirmación tiene que ver con que el desdoblamiento electoral hará que el primer postulante a legislador bonaerense sea la punta de la boleta el 7 de septiembre, debido a que los legisladores nacionales se votarán por separado el 26 de octubre.

En este caso, sólo habrá dos tramos en las boletas: candidatos a diputados provinciales y concejales en cada uno de los distritos. En la Sexta hay unos 600 mil electores en condiciones de ir a las urnas.

Dichiara habló en LU2 y ante la consulta respecto de su imagen en municipios como Bahía Blanca, el más grande de la Sexta, dijo que esta elección presenta grandes incógnitas, por ejemplo, si la gente va a optar por los sellos o por las personas que integran las listas.

"Seré controversial según quién lo mire, el que dice 'mirá los impuestos que me cobran en Monte Hermoso', el que valora todas las obras que hicimos en Monte y el que ve la coherencia de mi militancia. Hay pocos dirigentes que dan su teléfono a todo el mundo y yo lo hago. Hablo con la gente de manera directa y conozco los pueblos de cada uno de los 22 distritos de la región como pocos los conocen. No sé si se va a valorar eso o la gente no votará a Dichiara o a los kirchneristas. Lo que sí vamos a hacer es poner la cara", dijo.

Dichiara reconoció que el cierre de listas fue muy difícil, con una mesa donde estaban representados los tres sectores de la coalición, el cristinismo, el kicillofismo y el massismo.

En el "poroteo" previo, explicó, Fuerza Patria tiene que defender 29 bancas entre diputados y senadores, de las cuales 15 son de La Cámpora, 7 de kicillofistas y 7 del Frente Renovador.

"Cada uno tensó mucho, hubo momentos que parecía que nos íbamos a dividir pero por suerte primó la racionalidad y Cristina fue muy importante para la unidad, que por suerte se logró", declaró.

Respecto de sus objetivos, planteó: "Voy a tratar de ser el embajador en la Legislatura de los 22 distritos de la Sexta, allá en La Plata o en Buenos Aires no tienen idea que una casa humilde en Monte Hermoso paga 80 mil pesos de gas y el presidente nos quiere sacar el beneficio de Zona Fría. Esas son las cosas que tenemos que defender, así como escuchar a la gente que no le dan respuestas en Pami o en IOMA, que es una obra social que tampoco está funcionando bien".

Y cerró: "Necesitamos que la gente vuelva a creer en nosotros, tenemos que volver a ser el partido que siempre defendió al que menos tiene porque hoy mucha gente dejó de sentirse representada por nosotros y empezó a sentirse representada por Milei. Tenemos que volver a esa mística".

La Sexta Sección pondrá 11 bancas de diputados en disputa. Detrás de Dichiara, en la boleta justicialista aparecen Maite Alvado, Alejandro Acerbo, Sofía Vannelli y Álvaro Díaz.