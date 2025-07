¡Revolución en Boca! Russo mete mano y sorprende con un once inédito para la Copa Argentina

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, parece haber tomado una decisión drástica. Tras el reciente empate en el Torneo Clausura, que dejó un sabor amargo en la hinchada, el entrenador sorprendió en el entrenamiento de hoy con un ensayo formal que revela un once titular completamente renovado para el crucial partido de este miércoles ante Atlético Tucumán, por los 16º de final de la Copa Argentina.

La "base" del equipo que venía jugando ya no será tal, y Russo apostará por un volantazo que busca un cambio de aire y mejores resultados.

La noticia más esperada se confirmó: Leandro Paredes tendrá su primera titularidad desde su regreso al club. El campeón del mundo se perfila como el eje del mediocampo, acompañado por Williams Alarcón y un Milton Delgado que, pese a haber perdido terreno, es aclamado por la hinchada.

Pero Delgado no será el único en tener una "segunda oportunidad". Russo sorprendió al incluir en el once a varios jugadores que habían sido relegados o con poca participación en los últimos encuentros. Entre ellos se destacan Leandro Brey, quien no juega desde la tanda de penales contra Alianza Lima; Juan Barinaga, Mateo Mendía, y Brian Aguirre, este último sin acción desde el clásico de abril frente a River.

Otra de las grandes novedades en la formación que se perfila es la titularidad de Edinson Cavani. El capitán charrúa, ya en óptimas condiciones físicas, regresará al once inicial y reemplazará a Miguel Merentiel, el "9" indiscutido que esta vez descansará pensando en los próximos compromisos.

En cuanto a las ausencias, la dupla defensiva conformada por Ayrton Costa y Nicolás Figal se perderá el encuentro en Santiago del Estero. Ambos jugadores continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares y, con apenas dos entrenamientos por delante, es muy probable que Russo deba prescindir de ellos una vez más. Su ausencia es un golpe para el fondo xeneize, ya que eran la dupla predilecta que inició el Mundial de Clubes.

El probable once de Boca:

Si se confirma la formación que se vio esta mañana en Boca Predio, el equipo para enfrentar a Atlético Tucumán sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Alan Velasco.