No hubo delito: a 9 años de la denuncia, sobreseen a una exdefensora de Bahía

La causa por supuesto fraude a la administración pública que se inició hace 9 años, y que derivó en la jubilación de la extitular de la Defensoría Oficial de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, terminó con el sobreseimiento de la abogada que hoy vive en La Plata.

El Tribunal de Casación Penal confirmó la medida luego de analizar que no hubo un estafa ni un delito sistemático en el supuesto uso excesivo de viáticos por parte de la funcionaria, tal como sostenía la fiscalía local.

De esa manera, la Sala I del cuerpo platense, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, aceptó el recurso de la defensa de Cortázar, encabezada por su colega César Albarracín.

El abogado, más allá del fondo de la cuestión, entendía que se había vulnerado la garantía de plazo razonable para definir la situación de la exdefensora, teniendo en cuenta que la causa llevaba casi 10 años y analizaba supuestos hechos cometidos entre 10 y 20 años atrás.

Cómo se originó

El 29 de diciembre de 2016 se presentó una denuncia anónima que solicitaba la investigación de Cortázar, en principio por la posible "sociedad" con abogados particulares para lucrar en casos que derivaba la Defensoría.

Sin embargo, la causa se dirigió a "la presunta y sistemática simulación de viáticos" abonados por el Poder Judicial.

En 2019, el fiscal a cargo de la investigación delimitó el objeto procesal e imputó a Cortázar de liquidar viáticos y movilidad, entre noviembre de 2006 y febrero de 2017, por una suma de casi 200.000 pesos, que superó en un 90,3% la media de los restantes defensores oficiales bonaerenses.

En un primer momento apuntó 7 hechos, pero finalmente pidió elevar la causa a juicio por solo 3.

En septiembre de 2021, tras una recusación, la causa cambió de fiscal y el 14 de abril de 2023, sin ninguna diligencia probatoria nueva, se la llamó a indagatoria, acto que se cumplió recién el 12 de marzo del año pasado.

Cortázar negó los cargos y aclaró que las dudas surgieron con la confección de planillas de viáticos, porque se hacía con posterioridad a su gestión funcional y que en esos casos cuestionados, luego de su tarea, viajaba directamente al exterior y recién después los declaraba.

"Las planillas tenían una proforma que impiden desplegar ningún tipo de consideración, solo permiten poner el periodo temporal que se advierte en esa gestión funcional. No hay posibilidad de que den un viático para otra parte, porque está todo registrado, jamás la administración me llamó la atención. Cuando me jubilé no tenía un sumario, no tenía nada, todo lo demás es verificable", dijo.

Acusación con cambios

Los jueces de Casación opinaron que el análisis de la causa, "más allá de la cuestión vinculada al plazo razonable, permite descartar la existencia de una conducta ilícita que pueda ser considerada constitutiva del tipo penal identificado en el requerimiento de elevación a juicio".

Por otro lado, destacaron como "notoria" la diferencia entre los hechos consignados en la denuncia (la supuesta connivencia con abogados particulares, por la cual no se formalizó acusación) y el requerimiento de elevación a juicio (viáticos).

Casación también marcó que fue la propia fiscalía la que redujo el objeto procesal en su contra (de 7 hechos a 3).

Y en ese sentido, consideraron los jueces que al menos no se acreditó dolo para que se configure el delito de estafa.

No exixstió el dolo que exige la estafa

Los jueces de Casación consideraron que no se llegó a acreditar la existencia de un delito.

A modo de conclusión, los doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana entendieron que "la falencia en la información volcada en las tres planillas de solicitudes de gastos no puede ser evaluada como parte de una maniobra ardidosa realizada con el dolo que exige la figura de la estafa".

En el mismo sentido explicaron que la supuesta conducta de Cortázar no puede llegar a calificarse como "sistemática", tal como sostenía la acusación.

Por ese motivo, la Sala I del Tribunal de Casación decidió desvincular definitivamente de la investigación a la exdefensora y disponer su sobreseimiento.

"La solicitud puede ser procedente o no desde lo administrativo, pero no se advierte de qué manera tales circunstancias podrían constituir un ardid o engaño en los términos de la figura de la estafa.

"La fiscalía no logró demostrar que haya consignado datos falsos o realizado alguna otra maniobra para provocar el error en la administración y el consecuente desprendimiento patrimonial perjudicial", sostuvo.