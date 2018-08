Cómo sigue el Banco Nación y el impacto local de los cuadernos

--Buenas, buenas. ¿Cómo andamos?

--Ansioso porque esta semana vuelve el fútbol de Copa y, el próximo finde, la Superliga. Le tengo una fe bárbara al equipo del Muñeco.

--¿Apostamos antes del arranque? El que pierde el superclásico paga un año el café.

--Dale. Aunque, si no te parece mal, te diría que vayamos a lo nuestro porque hoy es mucho. Como todos los bahienses, seguimos lamentando las pérdidas en el Banco Nación.

--A partir de esto, hay que trabajar para que no ocurra algo parecido en otro edificio histórico. Aunque... alguna vez escuché que Argentina es un país Cromagnon.

--Triste verdad.

--Por lo pronto, me contaron que recién mañana o el martes comenzarían las tareas de limpieza en el interior del banco. Al ser trabajo de riesgo en altura, hay que presentar un plan de acción ante la compañía de seguros, que ya lo tiene bajo análisis y se va a expedir por estas horas.

--¿Tenés idea si las pérdidas, al margen de lo edilicio, son importantes?

--Se perdió mucho material del Archivo y del área de Sumarios y Legales. Pero las autoridades no están preocupadas porque está todo digitalizado. De todos modos, la ley les impone un respaldo en papel, así que deberán rehacer muchas carpetas. Es una tarea ardua, pero factible.

--¿Sabés cómo son los pasos después de la limpieza?

--Lo primero es quitar todo lo que sea peligroso, porque un viento fuerte podría provocar la voladura de algún elemento contundente. Una vez logrado, se podrá reabrir el tránsito, quizás a mediados o fines de la semana que empieza. Lo que sigue es poner un techo provisorio para evitar el ingreso de agua los días de lluvia. De ahí en adelante, la reconstrucción.

--Me da miedo que lo provisorio sea permanente. ¿Volveremos a ver ese remate de edificio tan distinguido?

--Según me aseguraron, sí. Quizás no se logre reconstruir con los materiales originales, pero la premisa central es recuperar al Banco Nación exactamente como estaba. El presidente González Fraga dijo que le gustaría terminar para 2021, centenario de la inauguración del inmueble. Pero no todos coinciden en que llegarán.

--Bien. ¿Algo más sobre este tema?

--Para cerrarlo, te subrayo un punto que a más de un observador le hizo ruido. El mismo sábado del incendio, sobre la tardecita, con el fuego controlado, se relajó un poco la tarea de los servidores públicos. En un aspecto, te diría que demasiado.

--¿Qué pasó?

--Quedaron solo dos policías de custodia. Recordá que las cajas de seguridad, entre otros valores, están intactos. No hubiera hecho falta un grupo comando para intentar una jugada de alto impacto.

--Te escucho y pienso dos cosas. Una, que estás exagerando. La otra, que mejor se tomen todos los recaudos para que no ocurra lo impensable.

--Ya que estamos con la manzana fundacional, te acordás que te había dicho hace un tiempo que se iba a remodelar uno de los edificios referenciales.

--Sí, la Aduana, en Estomba y Colón.

--Ahora estoy en condiciones de decirte que esta semana se va a colocar el vallado protector para darle inicio a la obra.

--Buena noticia. Recordame cuál es el objetivo del trabajo.

--Mejoras adentro, en el frente y en la vereda de la construcción que data de 1917, aunque sin reformas de fondo para respetar su perfil original, por tratarse de patrimonio arquitectónico. La idea es construir un auditorio para proyectos locales y una sala destinada a los Veteranos de Malvinas. Mientras tanto, la Aduana sigue atendiendo en el edificio de la AFIP, San Martín 145.

Larraburu y el circuito de coimas

--¿Qué me contás de “Los cuadernos de las coimas”? ¿Es una investigación espectacular o una maniobra para tapar el caso de los aportantes truchos de Cambiemos y la tormenta económica?

--Yo creo que la inflación, los salarios a la baja, las tarifas, etcétera, no los tapás con nada. Son cosas que tenemos que analizar y criticar por vías separadas.

--Además, si lo que revelan esos cuadernos es cierto, estamos en presencia de un escándalo sin antecedentes, porque abarca a políticos y empresarios de mucho peso.

--Y a gente de Bahía: Hugo Martín Larraburu, politólogo de 35 años que trabajaba con Juan Manuel Abal Medina cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Lo investigan porque supuestamente manejaba parte de la logística, en especial el movimiento de los autos que salían a buscar los bolsos con dinero a las empresas contratistas de obra pública.

--¿Y está muy complicado?

--Está detenido con varios pesados, eso no es poco. Y parece que lo suspendieron de su trabajo en el Senado, donde embolsaba unas 100 luquitas por mes porque le dieron categoría A-2 tras su ingreso en febrero de 2016. Imaginate que el A-1 cobra como un senador. De todas maneras, no sería uno de los peces gordos.

--Mirá vos. Te aporto algo yo, si te sirve. Es hijo de un primo del Flaco. Pero, hasta donde pude averiguar, sin mayor relación personal ni política con el veterano dirigente.

--Te lo tomo. Aunque te agrego una persona con la que Hugo Martín sí tiene muy buenas migas en la militancia.

--¿Quién?

--Otra bahiense, referente de La Cámpora y con trayectoria en el mundo de los medios defensores del kirchnerismo: Desiré Cano. Al menos, eso menciona el entorno de Larraburu.

--Otro imputado es el empresario Carlos Wagner, titular de Esuco, empresa que tiene algunas obras viales en nuestra región, como los cuatro carriles en el ex Camino Sesquicentenario. ¿Sabés si corren algún riesgo?

--Inicialmente no, porque además Esuco está dentro de una UTE y hay otras firmas que podrían seguir con la tarea si llega a haber algún inconveniente. Más difícil de predecir, te diría, es si Wagner se quiebra y se suma a la lista de arrepentidos.

-¿Lo creés posible?

--La teoría dice que los empresarios, a diferencia de ciertos funcionarios políticos, no tienen el cuero tan duro como para bancarse la cárcel. Todo lo que pueda aliviar su situación, es probable que lo hagan.

--¿Y qué me contás que, recién transcurridos varios días de la causa, apareció información sobre Techint y los cuadernos? ¿Les habían pasado liquid paper a esas hojas?

--Ja, ja. No lo sé, pero ahora salió de la sombra la compañía de Paolo Rocca. Hay que esperar un poco a ver cómo sigue.

La plata por Lautaro

--¿Avanzó la novela entre Liniers y Racing por la venta de Lautaro Martínez?

--El miércoles estuvieron reunidos el presi Carlos Pablo, el “Pato” Bilbao y Ezequiel Miralles con el mandamás de Racing, Víctor Blanco, en Buenos Aires. Dicen que la cena fue muy cordial, pero que aún existen diferencias sobre lo que quiere pagar uno y lo que estima que le corresponde el otro.

--¿Te enteraste cuáles son las discrepancias?

--El precio de venta final a Inter, que era una de las cosas que preocupaba, ya fue establecido y ronda los 20 millones de euros, alrededor de 23 millones de dólares. El 20% le corresponde al Chivo. El tema es que Racing quiere realizar algunos descuentos, por supuestos gastos realizados, sobre el porcentaje de los bahienses. Ante eso, se trajeron todos los papeles para estudiarlos, verificar detalles y dar una respuesta.

--¿Hay optimismo?

--Creen que en 10 días podría estar todo resuelto. Además, tengo entendido que los dirigentes bahienses lograron pactar otro porcentaje, sobre el que le correspondería a Racing, en caso de que Lautaro sea transferido por Inter en más de 100 millones de dólares. Pero sobre esto hay un hermetismo casi absoluto.

--¿Y qué pasa con los derechos de formación de Lauty?

--Ese tema viene por un circuito distinto. En este caso, Inter deberá hacerse cargo de pagar la indemnización y es una cantidad fija que surge de una tabla que publica la FIFA, sin importar de cuánto es la transferencia o el contrato. El monto a pagar es lo que figura en la tabla de la FIFA multiplicado por la cantidad de años que el jugador estuvo en el club formador, en este caso Liniers.

--¿Y es verdad que también existe un mecanismo de solidaridad?

--Sí, también está reconocido en los estatutos de FIFA. En ese caso, se establece que si un futbolista es transferido o cedido a préstamo cuando aún tiene contrato vigente, el nuevo club del jugador debe repartir un 5% del monto del pase entre todos aquellos clubes que hayan participado de la formación del profesional. Y determina que esa contribución se realizará proporcionalmente.

--¿Esto también le corresponde a Liniers?

--Hasta donde sé, los dirigentes albinegros todavía no se pusieron a analizar estas cuestiones, porque pretenden cerrar primero el acuerdo con Racing. Todavía no tienen en claro qué corresponde por el lado formativo. Pero, al estar reglamentado por FIFA, estiman que será más sencillo de resolver. Para sacar las cuentas, hay que recordar que Liniers lo fichó en 2007, cuando sólo tenía 10 años, y lo transfirió a la Academia a principios de 2014, cuando todavía no había cumplido los 17.

--Estimo que no será un número significativo, pero todo suma en épocas de vacas flacas.

¿Dónde está el preso de la tobillera?

--Te pregunto, porque no leí nada más del tema. ¿Sabés qué pasó con el "famoso" preso de la tobillera, al cual le habían dado por segunda vez el arresto domiciliario, pese a ser reincidente en fugas y tener una increíble historia delictiva?

--¿Y vos qué creés?

--¡No sé!, no me corras.

--Mirá, no quiero desencantarte, pero desde la nueva evasión, a mitad de julio, no volvieron a tener más noticias de él. Me dijo un comisario conocido que iban a hacer algunos allanamientos, pero...

--¡Mamita!

--Lo peor del caso es que desde la justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, responsable de darle el beneficio en la casa de la novia (luego de que incumpliera repetidamente la prisión domiciliaria en lo de su madre) se habían enojado con el diario porque había publicado los detalles del caso, aun tomando la previsión de no dar a conocer la identidad del joven, que hoy es mayor pero sigue cumpliendo una sentencia como menor.

--Eso me lo contaste hace un mes, pero todavía no lo puedo creer.

--Te juro que fue así. La jueza de Menores Natalia Giombi, una de las que integró el tribunal que le mantuvo el beneficio de prisión domiciliario, envió un oficio a la fiscalía en turno (UFIJ N° 7) y a un juzgado en lo Correccional para que investiguen un posible delito o contravención de los medios de comunicación por la difusión del caso que, por lo que tengo entendido, no prosperó.

--Mientras tanto, el muchacho de la tobillera anda por ahí.

--Tal cual. Y con antecedentes increíbles, porque roba con armas desde los 14, cuando ya tenía un hijo. Además fue condenado por más de 10 asaltos y está acusado de una violación. Incluso su padre, también vinculado al delito, murió en un enfrentamiento con la policía.

--Me acuerdo que cuando se escapó de lo de la madre, en mayo, lo investigaban por dos entraderas.

--Es cierto. Y ahora, casualmente luego de esta fuga, se produjeron otras entraderas, como las del barrio Patagonia.

--¿Me querés decir que puede ser uno de los autores?

--Por ahora parece que es solo una coincidencia. De hecho anduve preguntando por la fiscalía y me comentaron eso. Hasta ahora nadie lo pudo relacionar, concretamente, ni con aquellas entraderas ni con estas últimas. Pero...

--Pero... Mejor cambiemos de tema porque me va a caer mal el café.

Observan viáticos judiciales

--Cambiamos de tema. Pero no tanto.

--¿Seguimos por Tribunales?

--Sí, te voy a contar que el miércoles se jubiló una funcionaria con más de 20 años en su cargo: la titular de la Defensoría Oficial Departamental, Graciela Cortázar, quien está en ese puesto desde la reforma procesal penal, allá por 1998.

--Mirá vos. Es un nuevo cargo vacante. ¿Quién la va a reemplazar?

--No se sabe. Me dicen que, por ahora, la Defensoría estaría a cargo del adjunto Eduardo Zalba. Igual me chimentaron que hay algo más detrás de la partida de Cortázar.

--Uff, venías muy formal. Me imaginaba que tenías algo "entrelíneas". ¿Se va por la jubilación o por otro tema?

--"50 y 50" es la respuesta que recibí de alguien de adentro. Me dicen que desde la Procuración la estaban mirando de cerca por un tema de viáticos, que tenía gastos que doblaban a los de sus colegas en el resto de la provincia.

--Me acuerdo que algo se había comentado hace algunos meses.

--Aparentemente existe un sumario interno y otro que instruye el fiscal Marcelo Romero Jardín, de la UFIJ Nº 3, por la posible comisión de un delito.

--¿Qué más?

--Esta semana llegó a Bahía un funcionario de la Procuración, de apellido Bernasconi, aunque no estoy al tanto si vino para abordar ese tema. Sí me comentaron que estuvieron charlando sobre la idea, todavía muy verde, de unificar todos los ministerios públicos en el edificio de la Fiscalía General, en Vieytes y Gorriti.

--¿Aunque ese inmueble no es de la Procuración, no?

--Es de la Autoridad del Agua y ya habrían iniciado las conversaciones con el Ministerio de Infraestructura bonaerense, para ver de qué manera se podría concretar el traspaso, teniendo en cuenta que lo tienen en calidad de comodato, con vencimiento en 2020.

--¿Y qué dependencias quieren reunir frente al Juan XIII?

--Además de la Fiscalía, buscan trasladar la Defensoría, que está en Las Heras 57, la futura Policía Judicial y un laboratorio, entre otras divisiones.

--La idea es buena, porque seguramente mejorará el funcionamiento, aunque supongo que necesitarán una inversión millonaria, difícil para los tiempos que corren

--Tal cual. La intención es avanzar con un contrato de Participación Público-Privada, que todo el mundo conoce como PPP.

--Bueno, veremos...

Trenes y parques eólicos

--¿Algo más?

--Te voy cerrando con tres cortitas de la región. La más importante es el encuentro que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Viedma para discutir la reactivación del ramal ferroviario Bahía Blanca-San Antonio Oeste, organizado por el Comité Ejecutivo Interportuario Norpatagónico (CEIN). Hubo dirigentes portuarios, referentes del comercio y la industria, e intendentes, lo que a priori es muy auspicioso.

--¿Alguna definición?

--La principal es la voluntad de reactivar el tren de carga para que la producción regional salga por los puertos de esta zona. Presentarán un informe a las autoridades nacionales que indica que las vías están en buenas condiciones para restablecer el servicio. Varios dirigentes plantearon que no les cayó nada bien que el primer embarque de carne argentina a Japón se haya hecho por Buenos Aires, cuando se trata de un producto procesado en Viedma.

--Me imagino. Te quedan dos.

--En la semana se licitó la repavimentación y ensanche de la ruta provincial 73, el acceso a la playa de Claromecó. Sobre un presupuesto de 119,6 millones, la oferta más económica fue la de 139,9 millones. La diferencia es muy importante, pero el dato que me llegó es que, si está todo bien con la empresa, no habría problemas para reconocer esa diferencia.

--¿Y la última?

--También esta semana llegó, primero al puerto y después a la Subzona Franca Puerto Galván, el primer desembarque de equipos para el Parque Eólico La Banderita, que se ejecuta en cercanías de General Acha, La Pampa, a unos 300 kilómetros de Bahía.

--No lo tenía...

--Es uno de los menos conocidos, propiedad del Grupo Frali, y en una primera etapa tendrá 11 aerogeneradores, con una capacidad de 39,6 mw. Calculan que estará operativo en el primer semestre de 2019.

--Me doy por enterado. Era cierto que teníamos mucho hoy. Guardemos para la próxima.

--Nos vemos el domingo que viene.