Comercial se plantó en el Hermanos Francani y logró lo que nadie había podido en el año: 2-0 a La Armonía

Jugando un partido completo, con buenas individualidades, un sólido trabajo grupal y siendo letal ante la primera chance clara, Comercial se metió en la final de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Con esas herramientas, el equipo de Ingeniero White logró lo que nadie había hecho en el año: vencer a La Armonía, el mejor de la fase regular, en el Hermanos Francani.

El 2 a 0 final que se llevó el equipo del Puerto, lo metió en la definición de los cruces ante Rosario Puerto Belgrano.

Pero para eso, primero debió trabajar y mucho en su visita a la cancha del número 1 de la tabla, que con el de hoy acumuló su cuarto encuentro sin marcar.

Luego de un comienzo chato y parejo, la primera gran virtud del equipo que conduce Gustavo Silenzi fue la eficacia.

Porque el primer tiempo del encuentro se jugó lejos de los arcos y lleno de imprecisiones, lo que generó un trámite aburrido y cortado, sin que ningún equipo pudiera adueñarse de la posesión y tomar definitivamente las riendas del juego.

En ese contexto, los primeros minutos corrieron sin mayores incidencias y de a ratos se jugó como en un tablero de ajedrez, mientras los dos entrenadores movían sus fichas para lograr lastimar al rival.

En el local, "Fito" Cuello movió las suyas y reordenó la defensa y el medio, luego de comenzar con Osvaldo Herrera marcando la punta derecha.

Mientras que el dueño de casa cambió de banda a Mateo Silenzi en la mitad y mandó a Joaquín Rachi a atacar más volcado por la derecha.

Con ese panorama, la visita intentaba llegar con el empuje y el despliegue de su capitán, el buen manejo de Giamberardino en el medio y la movilidad de Rachi y el juego de espaldas de Nazareno Romero, pero a todo eso le falta algo más para terminar de ser peligro.

Lo mismo le sucedía al Depo, que no estaba preciso para asociarse y ponerse de frente al arco de Petercic, con sus delanteros jugando alejados de la zona de fuego y no pudiendo entrar en el circuito de juego para tener peso ofensivo.

Todo eso armó una primera mitad pareja y de bajo calibre, hasta que...

A los 44 minutos, un envío largo del fondo del regresado Roque Armario, fue peinado por Romero y Rachi lo aprovechó jugando a sus espaldas, para ingresar por el vértice del área (ya volcado definitivamente por el sector derecho y no por la izquierda como había comenzado), para definir de gran manera ante la salida de Nacho Torres.

Por la eficacia ante la jugada más clara de la tarde y en el momento que se dio fue un golpe clave pensando en lo que se vendría.

Ya en el complemento y con el resultado puesto, el trámite cambió en relación a los metros. Es que Comercial se plantó un poco más atrás y La Armonía adelantó sus líneas, sabiendo que tenía que ir a buscar el empate.

Pese a un buen remate de afuera de Scalco que sacó bien Petercic a un costado y un centro del propio Edgar que no logró conectar Vallejos en el área chica, al dueño de casa le siguió costando generar peligro y ganar en peso ofensivo.

Enfrente, Comercial se mantuvo ordenado y solidario en la marca al tiempo que el reloj empezaba a jugarle a su favor.

Además, a los 12 minutos y luego de una serie de rebotes en el área, Martorano llegó al 2 a 0, pero el tanto fue anulado por mano del "Pofe" a instancias de Leopoldo Gorosito.

Después de ese comienzo con incidencias, el partido volvió a la paridad y a jugarse lejos de los arcos durante varios minutos, mientras el dueño de casa intentaba generar desde el juego y la visita le cortaba los circuitos.

Ya sobre el final, con los cambios hechos, y luego de la expulsión de Lautaro Marino (tras una falta a Brizzi), el local lanzó amarras en busca del empate se descuidó atrás y Comercial lo aprovechó.

Fueron dos contras tras malas salidas de La Armonía que quedaron en los pies de Nazareno Romero, que perdonó en la primera pero no falló en la segunda para poner a los 50 minutos el 2 a 0 final.

Luego de ese segundo golpe de KO, sólo quedó tiempo para un palo de Sabugo, pero esa tampoco le salió al Depo, que sigue sin poder marcar y hoy lo volvió a sufrir.

Lo cierto es que Comercial, con un sólido partido, eliminó al número 1 y logró lo que nadie había podido en todo el 2025: ganar en el Hermanos Francani. ¡Y en qué momento!

Ahora definirá los cruces ante Rosario y La Armonía esperará en la final extra por la revancha...

*La síntesis



La Armonía 0



I. Torres 5



Herrera 5

Ríos 6

Marino (c) 4

Mendoza 5



Scalco 6

Cuello 5

Vega 5

J.M. González 5



M. Vallejos 5

Tourn 5



DT. Fito Cuello



Comercial 2



Petercic 6



J.M. Cartes 6

Orozco 5

Armario 6

Giordano 5



Silenzi (c) 6

N. Gómez 5

Giamberardino 6

Martorano 5



Rachi 7

N. Romero 7



DT: Gustavo Silenzi



PT. Gol de Rachi (C), a los 44m.

ST. Gol de N. Romero (C), a los 50m. Fue expulsado Marino (C), a los 38m.



-Cambios. 63m. R. Fernández y Sabugo por Cuello y Vallejos, 90m. Ursino por Mendoza y 92m. Carta por Herrera, en La Armonía; 63m. Brizzi por Rachi, 77m. Pollio por Martorano y 93m. Arango por Gómez, en Comercial.



-Amonestados. L. Orozco (34m.), Giamberardino (66m.), Brizzi (89m.) y Gómez (92m.), en Comercial.



-Árbitro. Leopoldo Gorosito (6).



-Cancha. La Armonía (buena).