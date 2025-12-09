El Canal Maldonado sumará espacios públicos y un corredor urbano

La apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 50/2025, realizada este viernes en La Plata, confirmó los avances del proyecto integral correspondiente a la Etapa II de la reconstrucción del Canal Maldonado.

La obra, financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y aprobada por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico, apunta a reducir de manera estructural el riesgo hídrico en Bahía Blanca y, al mismo tiempo, transformar el entorno del canal en un corredor urbano moderno y accesible.

Un corredor verde para conectar la ciudad

El proyecto incorpora un diseño urbano que recuperará áreas verdes, ampliará los espacios públicos y mejorará la vinculación entre barrios a través de un recorrido peatonal y ciclista de 2 kilómetros, desde Don Bosco y Harrington hasta el Parque Maldonado.

Las intervenciones se organizan en dos niveles:

Nivel superior: plazas, pasarelas y jardines

Se construirán piezas modulares destinadas al uso recreativo y a la circulación segura:

• Cinco pasarelas peatonales tipo P (3,5 m)

• Una pasarela tipo A (6,5 m)

• Tres plazoletas tipo B (13 m)

• Un jardín tipo C (26 m)

• Una plaza tipo D (26 m)

Todas las estructuras contemplan iluminación y mobiliario urbano.

Nivel inferior: paseo lineal y bicisenda

En la berma del canal se habilitará un paseo accesible compuesto por:

• Senda peatonal

• Bicisenda

• Canteros lineales

• Gradas y escalinatas

• Zonas de descanso

El tramo incluirá además una tribuna a cielo abierto para actividades culturales. El proyecto ya cuenta con la validación del Municipio de Bahía Blanca y del Colegio de Arquitectos.

Una obra hidráulica clave

La Etapa II contempla la intervención de 2.400 metros del canal, desde la desembocadura hasta Don Bosco. Entre los trabajos previstos se incluyen:

• Construcción de un nuevo puente sobre calle Pacífico

• Más de 2 km de canal trapecial

• Un canal excavado de 390 metros con base de 42 metros

• Nueva desembocadura

• Sumideros y caños de empalme en todo el trayecto

• Tratamiento estabilizado de calles paralelas

La ampliación permitirá triplicar la capacidad de evacuación del canal: el borde superior pasará de 19 a 26 metros, el fondo de 12 a 21 metros y el caudal de 300 m³/s a 900 m³/s. Se mantendrá la profundidad en 3,60 metros y se ajustarán las pendientes laterales para mejorar la eficiencia del escurrimiento.

Inversión provincial y próximos pasos

La obra demandará una inversión superior a los $35.000 millones y tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos. Su propósito central es reforzar la seguridad hídrica y, simultáneamente, revalorizar urbanísticamente el sector, integrándolo como espacio público de uso comunitario.

"Esta obra es fundamental para el futuro de Bahía Blanca. No solo triplica la capacidad del canal, sino que incorpora una mirada ambiental moderna, que deja de separar para empezar a unir el sector", señaló el intendente Federico Susbielles.

Con la apertura de ofertas concluida, comienza ahora la evaluación técnica y administrativa de las once propuestas presentadas, todas por debajo del presupuesto oficial.

"Se están siguiendo los procesos administrativos lógicos de una obra de este tamaño. Para principios del año que viene vamos a tener la obra licitada y el tiempo para los trabajos es de un año. Teniendo en cuenta las dimensiones de las obras, es un tiempo relativamente corto. Además, hay que decir que todas las licitaciones fueron por debajo del precio esgrimido por el pliego", dijo Gustavo Trankels, Secretario de Obras Públicas a LU2 esta mañana.