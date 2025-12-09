En un contexto en el que la industria alimentaria enfrenta el desafío de innovar sin comprometer la seguridad ni el rendimiento, Dow -empresa líder en ciencia de materiales- y La Serenísima -marca líder de Mastellone Hnos.- alcanzaron un nuevo hito hacia la economía circular en el país.

Ambas compañías desarrollaron un film termocontraíble que incorpora 20% de REVOLOOP™ Resina de Plástico Reciclado Posconsumo, para envolver y proteger botellas de leche.

Este nuevo empaque mantiene los estándares de protección y seguridad necesarios para el transporte de productos lácteos, al mismo tiempo que impulsa la circularidad de los plásticos y ayuda a reducir el impacto ambiental. Los films termocontraíbles cumplen un rol clave en la logística de alimentos: permiten agrupar envases individuales para facilitar su transporte y distribución, un proceso crítico para productos frescos como la leche.

Además, con este film se logra:

100% reciclabilidad

Menor consumo de plástico

Alta resistencia y seguridad durante el transporte

“En Mastellone Hnos. estamos comprometidos con liderar la transformación hacia envases más sustentables en la industria láctea argentina. Este nuevo film termocontraíble, desarrollado junto a Dow, representa un avance concreto en nuestro plan 2030 de packaging sustentable: incorpora materiales reciclados, es 100% reciclable y nos permite reducir el uso de plástico virgen de origen fósil y el impacto ambiental de nuestros productos. Creemos que la innovación y la colaboración son claves para construir una cadena de valor más responsable y ofrecer a nuestros consumidores productos que cuidan el planeta, sin comprometer la calidad ni la seguridad”, dijo Gastón Domínguez, Jefe de Desarrollo de Packaging de Mastellone Hnos.

Innovación con sello bahiense

El desarrollo tiene un eje central: Bahía Blanca. Desde la planta productiva de Dow Packaging & Specialty Plastics (PS&P) -la más importante de Latinoamérica- se produce la materia prima que da vida a estos empaques, garantizando calidad, seguridad y ahora también mayor circularidad. Este avance reafirma el rol estratégico de la ciudad como punto clave en la cadena de valor que permite que millones de argentinos reciban productos esenciales de forma eficiente y sustentable.

El nuevo film termocontraíble se diseñó bajo los principios de circularidad, combinando innovación tecnológica con desempeño funcional. Elaborado con un 20% de REVOLOOP™ -resina reciclada posconsumo-, no solo promueve la reutilización de plásticos, sino que también ha sido diseñado para ser reciclable, reafirmando el compromiso de Dow hacia soluciones más sustentables que respondan a las expectativas de la industria y de los consumidores.

“En Dow, creemos que la innovación debe ir de la mano de la sustentabilidad. Este nuevo empaque, desarrollado junto a Mastellone Hnos., demuestra cómo la colaboración y la ciencia de materiales pueden transformar la industria: al incorporar un 20% de resina reciclada posconsumo, damos un paso concreto hacia la economía circular y un futuro más sostenible para todos.” — Alvaro Romano, Market Development Manager Packaging & Specialty Plastics, Dow.

Este proyecto representa un paso concreto en el camino para que Dow se convierta en la empresa de ciencia de materiales más innovadora, centrada en el cliente y sustentable del mundo, demostrando que la colaboración entre industria, tecnología y diseño puede impulsar transformaciones de alto impacto y beneficio en la economía circular.

Acerca de Dow

Dow (NYSE: DOW) es una de las empresas líderes en el mundo en ciencia de los materiales y atiende a clientes en mercados de alto crecimiento como los de embalaje, infraestructura, movilidad y aplicaciones de consumo. Nuestra presencia global, integración y escala de activos, innovación enfocada, posiciones comerciales líderes y compromiso con la sostenibilidad nos permiten lograr un crecimiento rentable y ayudar a generar un futuro sostenible. Operamos plantas de fabricación en 30 países y empleamos aproximadamente a 36.000 personas. Dow registró ventas de aproximadamente 43 mil millones de dólares en 2024. Las referencias a Dow o la Compañía se refieren a Dow Inc. y sus subsidiarias. ​​​​Obtenga más información sobre nosotros y nuestra ambición de ser la empresa de ciencia de los materiales más innovadora, centrada en el cliente, inclusiva y sostenible del mundo visitando www.dow.com

Acerca de Mastellone Hnos

Mastellone Hnos. es una compañía nacional de más de 95 años de trayectoria ligada a la calidad e innovación. Líder en la elaboración de productos lácteos frescos, cuenta con 9 plantas, entre clasificadoras y elaboradoras, para la producción de leche fluida y en polvo, crema, manteca, dulce de leche, suero y quesos; además de su línea de alimentos vegetales. Emplea a más de 3.240 colaboradores de forma directa. La compañía tiene la capacidad de procesar hasta 6 millones de litros de leche por día, operando las 24 hs del día, los 365 días del año.