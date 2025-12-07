Bahía Blanca | Domingo, 07 de diciembre

Básquetbol.

Femenino: 9 de Julio quiere llevarse las redes del Osvaldo Casanova

Se enfrentan desde las 20, por el segundo partido de la serie final.

Maurer rompe por línea de fondo ante Juliana Brossard. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

9 de Julio podría consagrarse hoy campeón de Primera Femenino, "Josefina Torruella", si le gana a Estudiantes, en el Osvaldo Casanova, en el segundo juego de la serie final al mejor de tres.

El partido está previsto para las 20, con arbitraje de Joaquín Irrazábal, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.

En el primero, el albiazul reaccionó en el complemento y se impuso, por 71 a 50.

En los restantes enfrentamientos de la temporada, se registraron tres victorias para 9 de Julio (37-65, 56-66 y 60-52) y una del albo (57-66).

Si Estudiantes logra imponerse en la serie habrá una final extra, ya que 9 de Julio ganó la primera parte.

En semifinales, 9 de Julio venció a Sportivo Bahiense y el albo hizo lo propio ante Bahiense del Norte, en ambos casos, 2-0.

