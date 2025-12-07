Femenino: 9 de Julio quiere llevarse las redes del Osvaldo Casanova
Se enfrentan desde las 20, por el segundo partido de la serie final.
9 de Julio podría consagrarse hoy campeón de Primera Femenino, "Josefina Torruella", si le gana a Estudiantes, en el Osvaldo Casanova, en el segundo juego de la serie final al mejor de tres.
El partido está previsto para las 20, con arbitraje de Joaquín Irrazábal, Sam Inglera y Yamila Nicoletta.
En el primero, el albiazul reaccionó en el complemento y se impuso, por 71 a 50.
En los restantes enfrentamientos de la temporada, se registraron tres victorias para 9 de Julio (37-65, 56-66 y 60-52) y una del albo (57-66).
Si Estudiantes logra imponerse en la serie habrá una final extra, ya que 9 de Julio ganó la primera parte.
En semifinales, 9 de Julio venció a Sportivo Bahiense y el albo hizo lo propio ante Bahiense del Norte, en ambos casos, 2-0.