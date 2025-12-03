Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

18.8°

18.8°

Básquetbol.

9 de Julio y Estudiantes inician la serie final de Primera Femenino

Se miden desde las 21, en el Néstor Damiani.

Emilia Fernández y Sofía Trellini vuelven a enfrentarse. Foto: archivo-La Nueva.

9 de Julio y Estudiantes empiezan a definir el campeón del torneo de Primera Femenino, "Josefina Torruella", desde las 21, en el Néstor Damiani, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Leandro Bressan.

La serie se disputa al mejor de tres.

En caso de adjudicarse la serie 9 de Julio, automáticamente será campeón, por haber ganado también el primer tramo. De lo contrario disputarán una final extra.

El albiazul venció en semifinales a Sportivo Bahiense y el albo hizo lo propio ante Bahiense del Norte, en ambos casos, 2-0.

9 de Julio acaba de ser subcampeón del Provincial de Clubes, tras vencer en la semifinal a Regatas de San Nicolás y cediendo el último domingo en Mar del Plata, la final ante Peñarol, por 53 a 46.

Hasta el momento se enfrentaron en cuatro oportunidades, con tres victorias para 9 de Julio (37-65, 56-66 y 60-52) y una que quedó en manos del albo (57-66).

Tanto Julián Turcato, técnico local, como Julián Manqueo, de la visita, tendrán sus planteles completos.

