Un diputado pidió que los jueces vacacionen menos y trabajen más

El diputado nacional y abogado constitucionalista Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza) fustigó este lunes contra los jueces y pidió que vacacionen menos y cumplan más sus horarios laborales.

Si bien reconoció que faltan designar muchas vacantes en la Justicia, Fargosi dijo: "Hoy en día lo que tiene que hacer (un juez) es trabajar más, largar todo lo que no sea actividad judicial, menos vacaciones y más horario".

También apuntó contra los magistrados, según su visión, ligados al kirchnerismo: "Tenemos un poder judicial lleno de jueces que han llegado gracias al kirchnerismo. Tenemos 20 años de kirchnerismo manejando el país y eso no es fácil sacárselo de encima”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

No obstante, puso en valor recientes resoluciones de causas que involucran a personajes relevantes de la política nacional: "La Argentina empezó a dejar de ser el reino de la impunidad”.

Y agregó: “Poco a poco se han ido incorporando personajes poderosos a las cárceles y quiero creer que esto es una tendencia irrefrenable”. (NA)







