Monteoliva avisó que van a “apelar” el fallo judicial contra el protocolo antipiquetes

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

"Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", lamentó la funcionaria en su cuenta de X.

Y agregó: "No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", finalizó Monteoliva.

También se refirió al tema Patricia Bullrich.

"El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización", se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que "los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", y cerró: "El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). (Fuente: NA).