María Eugenia Vidal confirmó su futuro en “el sector privado” pero negó un retiro de la política

La ex diputada María Eugenia Vidal ratificó que iniciará una nueva etapa “en el sector privado”, aunque desestimó un retiro de la actividad política, al remarcar que sigue “siendo del PRO”, que mantiene su “vocación pública” y que va a continuar “aportando desde la Fundación Pensar” que preside.

En un texto que escribió a modo de balance y que subió en sus redes sociales, la ex gobernadora bonaerense repasó que comenzó el 2025 “siendo diputada nacional” y luego sumando el rol de “jefa de campaña del PRO en las elecciones de la Ciudad”, mientras que terminó diciembre “volviendo al sector privado, emprendiendo y aportando a mi país desde otro lugar”.

Explicó que ya finalizado su mandato en la Cámara baja y tras haber decidido no ser candidata en las reciente elecciones legislativas, a sus 52 años “era tiempo de buscar trabajo en el sector privado, empezar de cero, reinventarse, como le dicen ahora”.

“Fui a entrevistas laborales, hablé con expertos en recursos humanos y con personas que hicieron el mismo camino que yo. Descubrí las nuevas demandas del mercado laboral, recibí ofertas y pedidos de trabajo cuando anuncié que emprendería mi propio proyecto. Tuve días de miedo y frustración, y días llenos de entusiasmo y desafíos”, relató Vidal.

Y agregó: “Gente que me miraba raro o con desconfianza. Escuche frases como: ´¿de verdad alguien como vos necesita trabajo?´, ´¿no estás hecha?´, 'tenés más de 45, las empresas no toman mucha gente de esa edad´”.

No obstante, la dirigente dijo que “fueron muchos más los que me ayudaron, me convocaron, me enseñaron y acompañaron y, aunque sé que será un camino difícil, me sigue entusiasmando el cambio”.

Sobre su futuro político, sostuvo: “Ahí es más fácil aún responder, sigo siendo PRO, sigo teniendo vocación pública, no se termina nada, se transforma".

“Voy a seguir aportando desde la Fundación Pensar que presido con nuevas y mejores ideas para que la Argentina cambie. Apostando a la renovación y formación de dirigentes con universidades prestigiosas, construyendo una voz sensata que haga que el PRO sea el adulto en la sala que el país necesita”, continuó.

Agregó que también va a seguir “aportando para un país mejor desde Hacemos Argentina, la ONG que con un equipo de más de 250 voluntarios les enseña a leer, a escribir y a hacer cálculos a más de 2.000 chicos en barrios pobres de todo el país”. (NA)