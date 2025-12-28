La oferta de Nápoles por Franco Mastantuono: qué dicen desde Real Madrid

Franco Mastantuono con apenas 18 años pasó de estar en lo más alto en el Real Madrid y respaldado por su entrenador Xabi Alonso a, en apenas cuatro meses que lleva de vínculo, quedar relegado.

Aguardaron la mayoría de edad para presentarlo el 14 de agosto y debutó cinco días después. Acaso, acelerando procesos, disputando 11 partidos.

En los últimos dos meses el argentino sólo disputó 157 minutos, en tres partidos y cinco estuvo en el banco.

Esto no hizo más que preocupar al joven argentino, que muestra signos de preocupación por el presente, por lo que rápidamente Nápoles salió al rescate, con una oferta económica para llevárselo.

De todos modos, para el equipo madrileño Mastantuono es intransferible y no será cedido, ya que la confianza en su talento es máxima y entienden que el rendimiento ofrecido hasta ahora, que está muy alejado de las expectativas que generó su fichaje, se debe a la adaptación al fútbol europeo -sumado a una pubalgia-, sobre todo porque el salto de América a Europa siempre es complicado.