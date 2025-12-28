Barco y su salida de Boca: "A Riquelme no le contestaría nada, no vale la pena meterme ahí"

El mediocampista Valentín Barco volvió a cuestionar a Juan Román Riquelme y a la conducción de Boca al referirse a su conflictiva salida del club, ocurrida a comienzos de 2024, y aseguró que "no le sorprendieron las declaraciones" posteriores del actual presidente xeneize.

Ya instalado en el viejo continente, el “Colo” volvió sobre aquel episodio y fue tajante al referirse al vínculo roto con la actual conducción del club: “No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”, afirmó en una entrevista con un streamer.

El futbolista profundizó sobre los días previos a su partida y expuso el quiebre definitivo en el diálogo con el Consejo de Fútbol. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada, no vale la pena meterme ahí”, sostuvo.

Lejos de un tono confrontativo y enfocado en su presente deportivo, Barco también explicó que su intención inicial era continuar en Boca por un tiempo más: “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente”, señaló.

En el cierre, dejó un mensaje dirigido al hincha xeneize y no descartó un regreso a futuro: “Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, concluyó.

Durante su etapa en el primer equipo de Boca, Valentín Barco disputó 35 partidos oficiales en todas las competiciones, con un gol y cuatro asistencias.

Barco, ya consolidado como una de las revelaciones de la Ligue 1 y figura del Racing de Estrasburgo, atraviesa un presente destacado en Europa que contrasta con el abrupto cierre de su ciclo en Boca.

Tras un prolongado conflicto con la dirigencia, Barco dejó el fútbol argentino en enero del año pasado, pasó por el Brighton de Inglaterra y terminó afianzándose en el fútbol francés.